Partidos afinan cabezas de lista rumbo al Congreso

A medida que se acerca el 8 de diciembre, fecha límite para la inscripción de las listas al Senado, se va clarificando también el panorama alrededor de cuáles serán las apuestas de los diferentes partidos y sus cabezas de lista buscando sumar la mayor cantidad de escaños en la conformación del Congreso en 2026.
Justo este martes la coalición entre la Alianza Verde, En Marcha –partido que lidera el exministro Juan Fernando Cristo–, el Partido Demócrata, Colombia Renaciente y la Alianza Social Independiente (ASI) anunció que el ungido será el exalcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón. El exmandatario terminó ganando la puja interna entre el senador Jonathan Pulido Hernández, ‘Jota Pe’ y la también senadora Angélica Lozano.