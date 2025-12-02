En la ciudad subió el optimismo a 63% y se redujo el hambre: Medellín Cómo Vamos

Una ciudad que recuperó el optimismo y la confianza en sus instituciones públicas, pero en la que todavía persisten grandes retos sociales hace parte de la radiografía que arrojó el más reciente informe de calidad de vida y la encuesta de percepción ciudadana revelada por el programa Medellín Cómo Vamos.
En un ejercicio que le midió el pulso a la economía de esta capital, la situación de su niñez, los cambios demográficos, la vivienda, entre muchas otras variables, el ejercicio entregó un diagnóstico lleno de contrastes, en los que se profundizará este miércoles durante la presentación del documento completo.
A nivel institucional, uno de los resultados más importantes consiste en un repunte en el optimismo de los ciudadanos, que alcanzó el valor más alto desde la pandemia.
Este indicador, que se construye preguntando a los medellinenses su opinión sobre el porvenir de la ciudad, había alcanzado el porcentaje más crítico de su historia en 2023, cuando solamente el 40% de los encuestados pensaban que el Distrito iba por buen camino.
En 2024, ese ítem logró levantar cabeza y subir a 52%, pero para este año alcanzó un 63%, el más alto desde 2021 y en sintonía con los niveles que solían registrarse antes de la pandemia. Dicho valor equivale a 23 puntos más que el fondo tocado en 2023.
Aunado a este punto, la imagen de varias instituciones públicas, duramente golpeadas en el pasado periodo de gobierno, también lograron recuperarse.