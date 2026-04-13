Partido de La U confirma su apoyo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia

En medio de los movimientos políticos previos a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, varios partidos han comenzado a definir apoyos y alianzas. En este contexto, el Partido de La U confirmó en la mañana de este lunes que se sumará a la campaña presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.
A través de un comunicado, la Dirección Colegiada de la colectividad informó que la decisión fue adoptada mayoritariamente por su bancada de congresistas, tanto actuales como electos, tras evaluar las opciones en la carrera hacia la Presidencia de la República.
Según el documento, el respaldo responde a la intención de acompañar “la candidatura presidencial que mejor representa al centro”, en referencia a la fórmula encabezada por Valencia y Oviedo.
Este anuncio no es nuevo. Como había anticipado este diario, según fuentes del Partido de La U consultadas la semana pasada, ya se había confirmado el apoyo a la campaña de Valencia.