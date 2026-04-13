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Partido de La U confirma su apoyo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia

La colectividad argumentó que esta alianza busca fortalecer la propuesta que, a su juicio, “mejor representa al centro” político en la actual contienda.

  • La colectividad le ratificó su apoyo a la candidatura de Paloma Valencia y a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo. Foto: Redes sociales @PalomaValenciaL
    La colectividad le ratificó su apoyo a la candidatura de Paloma Valencia y a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo. Foto: Redes sociales @PalomaValenciaL
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 1 hora
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En medio de los movimientos políticos previos a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, varios partidos han comenzado a definir apoyos y alianzas. En este contexto, el Partido de La U confirmó en la mañana de este lunes que se sumará a la campaña presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

A través de un comunicado, la Dirección Colegiada de la colectividad informó que la decisión fue adoptada mayoritariamente por su bancada de congresistas, tanto actuales como electos, tras evaluar las opciones en la carrera hacia la Presidencia de la República.

Según el documento, el respaldo responde a la intención de acompañar “la candidatura presidencial que mejor representa al centro”, en referencia a la fórmula encabezada por Valencia y Oviedo.

Este anuncio no es nuevo. Como había anticipado este diario, según fuentes del Partido de La U consultadas la semana pasada, ya se había confirmado el apoyo a la campaña de Valencia.

El partido también explicó que esta determinación se enmarca en su responsabilidad política de apoyar una propuesta que garantice la estabilidad institucional del país. Se señaló que busca contribuir a fortalecer la seguridad, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y consolidar las instituciones democráticas.

“La decisión responde a nuestra responsabilidad con los colombianos de respaldar una opción que garantice la estabilidad institucional del Estado, así como la seguridad y la mejora en la calidad de vida de la población”, indicó la colectividad en su comunicado.

Asimismo, el partido reiteró su compromiso con el respeto por la democracia y la construcción de un país con mayores oportunidades, en medio de un escenario electoral que comienza a definir alianzas y apoyos clave.

¿Qué se sabía?

El Partido de La U ya había rechazado su apoyo a una candidatura: la de Iván Cepeda. Por medio de un comunicado publicado en redes sociales, los miembros de esta bancada expresaron que se había realizado “una reunión de bancada en la que primó el diálogo democrático y constructivo sobre el panorama político nacional y los retos que enfrenta el país”.

Y que “como resultado del encuentro, y luego de un análisis responsable y consensuado”, esta colectividad no formará parte de la estrategia ni de las ideas relacionadas con el candidato del Pacto Histórico.

¿Cómo se van decantando los apoyos?

El panorama político previo a las elecciones presidenciales se sigue decantando. En medio de consensos entre partidos, diferencias entre candidatos y el paso del tiempo, ya comienzan a definirse apoyos de cara a la primera vuelta que se realizará a finales de mayo.

Por parte de Valencia, ella no solo suma el ‘espaldarazo’ de partidos políticos, sino que también en sus filas recolectó el respaldo de 17 exalcaldes a su campaña durante la semana pasada.

“Recibimos con gratitud y compromiso absoluto este respaldo, que refleja la confianza en una propuesta que pone a las regiones en el centro. Vamos a trabajar codo a codo por una Colombia más fuerte, más unida y con más oportunidades para todos”, aseguró Valencia al recibir a los exalcaldes.

Lea también: La U y conservadores le dan la espalda a Cepeda, ¿qué otros partidos todavía no se deciden?

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