Pares firmó millonario contrato con el Gobierno: su director escribió libro sobre Iván Cepeda y la hija de Petro es columnista allí

La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) firmó un contrato por $4.836.000.000 con el Ministerio de Minas y Energía bajo la modalidad de contratación directa; es decir, no hay licitación ni concursos de méritos. Entretanto, su director, León Valencia, anunció que en los próximos días saldrá un libro de Iván Cepeda escrito por él.

Es el propio Valencia quien figura como quien aprobó ese contrato, de casi cinco mil millones de pesos, por parte del proveedor. Lo hizo a mediados de febrero, entrada la Ley de Garantías. Es decir, en teoría ya se podían firmar este tipo de contratos.

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El convenio tiene como objeto “aunar esfuerzos para promover la asociatividad en sus diferentes formas en procesos asociativos minero - energéticos y facilitar el ejercicio del control social”.

En los estudios previos del documento hacen referencia al “control social” como que “las comunidades y la ciudadanía participen de manera informada e incidente en las decisiones que afectan su territorio”. En este caso, “el ambiente y los servicios públicos esenciales, como la energía”.

Cabe aclarar que el contrato tenía un precio total estimado de $3.720.000, lo que indica que el costo real será mayor por más de mil millones. Además, es un contrato por 11 meses, es decir: aproximadamente $440 millones de pesos al mes.