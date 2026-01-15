Pareja de la jueza Vivian Polanía asegura desconocer el paradero de su hijo tras el hallazgo sin vida de la togada: “Lo registraron con otro nombre”

La misteriosa muerte de la jueza Heidy Vivian Polanía Franco ha dejado consternado al país, pues las circunstancias en las que fue hallado su cuerpo generan más preguntas que respuestas. Polanía fue encontrada sin vida el 17 de diciembre de 2025, en compañía de su bebé de dos meses, quien para ese momento llevaba más de 12 horas sin consumir alimento.
El hallazgo se produjo en su apartamento, ubicado en el barrio Ceiba II de Cúcuta, Norte de Santander, donde el cuerpo de la togada yacía sobre su cama sin aparentes signos de violencia y con algunas sábanas a su alrededor.