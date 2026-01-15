Pareja de la jueza Vivian Polanía asegura desconocer el paradero de su hijo tras el hallazgo sin vida de la togada: “Lo registraron con otro nombre”

La misteriosa muerte de la jueza Heidy Vivian Polanía Franco ha dejado consternado al país, pues las circunstancias en las que fue hallado su cuerpo generan más preguntas que respuestas. Polanía fue encontrada sin vida el 17 de diciembre de 2025, en compañía de su bebé de dos meses, quien para ese momento llevaba más de 12 horas sin consumir alimento. El hallazgo se produjo en su apartamento, ubicado en el barrio Ceiba II de Cúcuta, Norte de Santander, donde el cuerpo de la togada yacía sobre su cama sin aparentes signos de violencia y con algunas sábanas a su alrededor.

Desde entonces, las autoridades han adelantado diversas investigaciones para determinar las causas de este lamentable suceso. No obstante, Anuar Salín Jure Balaguera, un administrador de empresas que afirma ser la pareja de Polanía, expresó sentirse “destrozado” por la situación. Jure Balaguera afirmó que él sostuvo un encuentro presencial con Polanía el lunes 15 de diciembre y que al día siguiente mantuvieron comunicación de manera virtual. “Teníamos unos proyectos muy bonitos, porque ella y yo soñábamos con tener una familia”, explicó al diario La Opinión de Cúcuta.

La pareja de la jueza contó al medio citado que el bebé de ambos nació de 33 semanas y que ella había presentado preeclampsia, lo cual afectó aún más su estado de salud. “A lo largo de nuestra relación sí existieron discusiones, pero fueron muy normales, como las de cualquier pareja”, afirmó. Respecto a la salud mental de la jueza Heidy Vivian, Jure Balaguera aseguró que “ella estaba muy contenta de ser madre”.

El bebé de Heidy Vivian Polanía Franco y la situación de Anuar Salín Jure Balaguera en la Fiscalía

Anuar Salín Jure Balaguera asegura que ya recibió el llamado por parte de la Fiscalía General de la Nación en el marco de la investigación que se adelanta por la muerte de Heidy Vivian Polanía Franco. No obstante, señala que no ha visto a su hijo desde los hechos y que tampoco tiene información sobre su paradero. “El día que ocurrieron los hechos de Vivian, yo fui a buscar al niño a la clínica. Lo que tenía informado era que un funcionario de la UNP lo entregó a la Clínica Santana”, señaló. “Yo le identifiqué un golpe en la cabeza al niño e hice la gestión interna posible para que lo revisaran. Estuve allí y recibí el acompañamiento del ICBF a través de una auxiliar (...). Solo hasta la madrugada del 18 de diciembre pude trasladar al niño en una ambulancia a la Clínica Medical Duarte con el acompañamiento de otras personas. Yo di los datos, inclusive, de Heidy Vivian al momento de entregarlo en la ambulancia y hasta ahí fue la última vez que vi al bebé. Hoy se cumplen 26 días sin poder verlo, lo cual me está partiendo el alma y me duele en el corazón”, agregó al medio citado.