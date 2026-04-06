Nuevos audios revelan reuniones secretas entre jefe de inteligencia de Petro y abogado de ‘Papá Pitufo’, ¿qué dicen?

Noticias Caracol reveló este domingo un nuevo escándalo que sacude al gobierno de Gustavo Petro. Se trata de los nexos y reuniones secretas que han sostenido funcionarios públicos con uno de los abogados de Diego Marín, alias Papá Pitufo, señalado como uno de los mayores contrabandistas de Colombia.
La Unidad Investigativa del noticiero tuvo acceso a las grabaciones de dos reuniones que se llevaron a cabo a principios de 2025, en las que se evidencia que cuatro miembros del Gobierno tuvieron comunicación directa con Marín, incluso antes que cualquier autoridad colombiana.
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Hay que recordar que ‘Papá Pitufo’ fue señalado por supuestamente entregar 500 millones de pesos en efectivo a la campaña Petro Presidente. Y aunque el mandatario ha negado rotundamente la entrada de dinero del contrabando a su campaña, las investigaciones judiciales y periodísticas han continuado revelando nuevos detalles sobre Marín, su red y la presunta “donación”.
Una de las grabaciones reveladas por Noticias Caracol tiene fecha del 26 de febrero de 2025 y corresponde a una reunión que Jorge Lemus, entonces jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) –quien, de hecho, esta semana renunció a la dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)–, sostuvo con Luis Felipe Ramírez, el abogado de ‘Papá Pitufo’.
Primero, en la conversación queda claro que Marín posee información delicada. Uno de los fragmentos que evidencia esto es cuando Lemus dice: “Que el hombre venga y hable, contra quien se le dé la puta gana y hasta donde quiera”. El abogado responde: “Ahora es que, si él va a hablar de todo, mejor dicho, apague y vámonos. Apague y vámonos”.
Y también que el contrabandista nunca ha querido opinar en público sobre Petro ni sus personas cercanas: “Hay situaciones que Diego (Marín) no ha querido entrar. Ni a que el hermano, que la mujer, que... No, no, en ningún momento”.