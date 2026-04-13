Paloma Valencia visitó Rionegro tras amenazas: “los violentos deben estar asustados, no nosotros”

La candidata presidencial Paloma Valencia visitó Rionegro, Antioquia. Allí se reunió con un grupo de adultos mayores en compañía del expresidente Álvaro Uribe y de sus compañeros de la Gran Consulta Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria.
La candidata mencionó ante los medios de comunicación las amenazas que se viralizaron en redes sociales, en las que se vio su nombre en una corona fúnebre junto a una foto en blanco y negro y el 2026 como su fecha de muerte. También se viralizó una imagen igual pero dirigida a Abelardo de la Espriella.
“No vamos a parar hasta tener una Colombia donde nos podamos sentir seguros. Por eso estamos en la política, porque no queremos que sean los violentos quienes deciden qué se puede decir, los que deciden quiénes pueden hacer política y los que le eligen el voto a los ciudadanos, pidiendo el voto por Cepeda y tratando de amedrentar a quienes no acompañamos a este gobierno”.
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Reiteró que seguirá teniendo convocatorias en plazas públicas, pese a las amenazas: “estamos en la plaza pública, porque los violentos son los que tienen que estar asustados, no nosotros”.