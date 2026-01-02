Pilas: esto es lo que tendrá que pagar para ir al médico en 2026, tras anuncio del Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud informó que para 2026 actualizaron los valores de copagos y cuotas moderadoras que deben asumir los afiliados al sistema de salud, tanto del régimen contributivo como del subsidiado. Ese ajuste quedó oficializado en un documento administrativo publicado el 31 de diciembre y que se calcula con base en la Unidad de Valor Básico (UVB), fijada en $12.110 para este año.
La cartera explicó que la actualización respondió a una obligación legal derivada de la creación de la Unidad de Valor Básico, establecida en la Ley 2294 de 2023, como mecanismo para indexar tarifas, cobros y otros valores del Estado, en reemplazo del salario mínimo y de la Unidad de Valor Tributario. Según el ministerio, “la UVB se ajusta anualmente con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor sin alimentos ni regulados, certificado por el Dane”.
Hay que recordar que la cuota moderadora es un aporte que deben pagar todos los afiliados del contributivo cuando asisten a una cita médica u odontológica, cuando reciben medicamentos o al tomarse exámenes de laboratorio o radiografías de tratamientos ambulatorios. Lo afiliados al subsidiado, por su parte, no deben hacer este pago.