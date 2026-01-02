Se confirmó la muerte de un hombre que fue baleado en el barrio Santo Domingo, en Medellín, el 29 de diciembre

A pesar de luchar por su vida durante varias horas, se confirmó el deceso de Andrés Felipe García Hernández, un hombre de 38 años quien recibió múltiples impactos de bala el pasado lunes 29 de diciembre, cuando se movilizaba en una moto como parrillero en el barrio Santo Domingo Savio, comuna 1 de Medellín.

Lea más: Detienen en el aeropuerto de Rionegro a irlandés que era requerido con circular roja por intento de homicidio

Si bien el hecho quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en el sector, un arbusto no permite visualizar a totalidad el ataque con el arma de fuego; no obstante, se alcanza a distinguir cuando la moto en la que se moviliza la víctima se detiene, él intenta bajar del vehículo y es ahí cuando el victimario, que viene justo detrás en otra motocicleta, aprovecha y le propina varios disparos.