“Pagar o morir”: así querían extorsionar “los Pachencas” al comercio en Santa Marta; hay más capturas

El constreñimiento contra el sector productivo en Santa Marta y el departamento del Magdalena responde a una estructura de control territorial encabezada por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) —conocidas como ‘Los Pachenca’— en constante disputa con el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
Un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) situó la magnitud económica del fenómeno y estimó que, solo en el corredor turístico entre Santa Marta y Palomino, el cobro de exacciones ilícitas a hoteles, restaurantes y operadores les genera a las ACSN ingresos mensuales de entre $6.000 y $7.000 millones de pesos.
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