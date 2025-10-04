“No necesito nada de usted”: Padre de soldado muerto en Curumaní le exige a Petro que no use la tragedia con fines políticos

Con la voz entrecortada y el rostro marcado por el dolor, Luis Carlos Mejía Acuña, padre del soldado profesional Carlos José Mejía Hernández, pidió públicamente, a través de un video, al presidente Gustavo Petro no utilizar la muerte de su hijo para hacer política.
El pronunciamiento del padre se dio tras las declaraciones del mandatario sobre el caso, que generaron una fuerte controversia nacional por el tono y las implicaciones de sus palabras.
“Ya mi hijo le dimos cristiana sepultura y en nombre de su alma les quiero exigir, les quiero pedir que no utilicen el dolor de la muerte de mi hijo para hacer política”, expresó en un video difundido por redes sociales.