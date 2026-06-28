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Petro y Cepeda liderarán la reorganización del Pacto Histórico para las elecciones regionales de 2027

El partido se refirió a la reunión que sostuvieron el excandidato Iván Cepeda y el presidente saliente, Gustavo Petro y se refirió al futuro de su proyecto político.

  • Pacto Histórico publicó un comunicado sobre la reunión de Iván Cepeda y Gustavo Petro en la Casa de Nariño y se refirieron a su futuro político. Foto: Colprensa y @PactoCol
    Pacto Histórico publicó un comunicado sobre la reunión de Iván Cepeda y Gustavo Petro en la Casa de Nariño y se refirieron a su futuro político. Foto: Colprensa y @PactoCol
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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Una vez salga el presidente Gustavo Petro de la Casa de Nariño el próximo 6 de agosto, seguirá liderando el proyecto opositor del Pacto Histórico junto al excandidato Iván Cepeda, así lo dejó saber la colectividad a través de un comunicado.

El partido oficialista, que a partir del 7 de agosto pasará a ser oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella, vio con buenos ojos la reunión que hubo días atrás entre el actual mandatario y el senador que aspiró a la Presidencia y ocupó el segundo lugar.

En el mismo comunicado reconocieron a los dos como “líderes de este proceso histórico” y agregaron que ahora buscarán “consolidar una oposición social y política democrática”.

Este fue el comunicado del Pacto Histórico sobre su futuro como oposición. Foto: @PactoCol
Este fue el comunicado del Pacto Histórico sobre su futuro como oposición. Foto: @PactoCol

La colectividad anunció en su comunicado que ya está en la preparación de las candidaturas y las campañas para las elecciones de gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos, las cuales se harán en octubre de 2027. También les hizo un llamado a sus militantes a fortalecer “la organización, la unidad y la movilización popular”.

Lea también: Iván Cepeda acepta su curul en el Senado y asumirá la oposición al gobierno de De la Espriella

“Convocamos a promover encuentros, asambleas y espacios de diálogo en todo el país para fortalecer la organización del Pacto Histórico, construir el Frente Amplio por la Vida y preparar las próximas tareas políticas y electorales”, subrayó el partido.

¿Cómo está el Pacto Histórico de cara a los siguientes cuatro años en Colombia?

El partido de izquierda pasará de ser la colectividad del oficialismo a ser la oposición tras unas de las elecciones más polarizadas en la historia reciente según medios como The Economist quien destacó las dos propuestas opuestas que presentaban los candidatos que hasta el 21 de junio se disputaron la carrera a la Presidencia en una segunda vuelta.

La cara visible será la del senador Iván Cepeda, quien al ser segundo en la contienda electoral ocupará, según el Estatuto de Oposición, podrá ocupar esa curul en el Congreso de la República. Su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, estará en la Cámara de Representantes.

Junto a ellos dos, el Pacto contará con 25 curules en el Senado y 42 en Cámara, las cuales fueron conseguidas tras las elecciones del pasado 8 de marzo. Pese a que fue un aumento para esa colectividad, deberán negociar con otros partidos para ser mayorías, pues en el caso del senado se requiere al menos más de 54 escaños y en Cámara más de 94 para ser la mayoría absoluta.

El pasado jueves, Petro y Cepeda se reunieron en la Casa de Nariño. Desde allí, el actual jefe de Estado ya daba indicios de que seguiría siendo el principal líder de esa colectividad. “El periodo pasa a ser de organización de las mayorías en Colombia. Y esa organización tiene que dirigirse a no dejar retroceder las reformas sociales que se han probado”, declaró.

Por otra parte, Cepeda resaltó ese día la fortaleza de la colectividad. “Somos un solo proyecto que está más unido y cohesionado que nunca”, sostuvo.

Siga leyendo | Tras reunión con Cepeda, se confirma que Petro será el jefe de la oposición: “No dejar retroceder las reformas sociales”

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