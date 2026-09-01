A Laura Sarabia no le funcionó plan de justicia restaurativa para evitar imputación de Fiscalía, ¿de qué se trató?

La citación para imputación de cargos a Laura Camila Sarabia Torres, la antigua mano derecha del expresidente Gustavo Petro, tiene como telón de fondo una fallida negociación de su defensa, que trató de desviar el caso de la justicia penal a la restaurativa.
Sarabia, quien fue jefa de gabinete, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y embajadora de Colombia en el Reino Unido en el gobierno anterior, deberá asistir a la audiencia en Bogotá el próximo 14 de septiembre, donde la Fiscalía le imputará los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado.
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El ente acusador recordó este martes que “los hechos están relacionados con lo acontecido entre el 27 y 29 de enero de 2023, cuando la señora Marelbys Meza (su niñera y empleada del aseo) habría sido constreñida a someterse a una prueba de polígrafo luego de la pérdida de una maleta de propiedad de Sarabia Torres, que contenía documentación y dinero”.
Por esa situación, ya hay cuatro policías condenados en primera instancia, y otros en proceso de juicio, tras resultar involucrados en la logística para la interceptación del teléfono de Meza y los interrogatorios posteriores.
Además, el caso se enrareció por la muerte en extrañas circunstancias del coronel Óscar Dávila, coordinador del Grupo de Protección Anticipativa de la Presidencia de la República.