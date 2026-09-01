Estos son los cabecillas del ELN por los que ofrecen millonarias recompensas tras atentado en Norte de Santander

La inteligencia militar tiene en la mira a dos integrantes del ELN como los principales señalados detrás del atentado con un taxi bomba contra la estación de Policía de Los Patios, en el área metropolitana de Cúcuta, que dejó un civil muerto y 11 personas heridas, entre ellas dos uniformados. De acuerdo con información conocida por las autoridades, alias David y alias Nay o ‘Nike’ estarían vinculados con la planeación y ejecución de acciones terroristas contra la Fuerza Pública en Norte de Santander. Los investigadores también los relacionan con el atentado perpetrado el pasado primero de agosto contra el comando de la Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, donde resultaron heridos 12 policías y tres civiles y murió un canino de la institución. Lea también: Carro bomba frente a estación de Policía en Los Patios habría sido ejecutado por el ELN El nivel de interés de las autoridades sobre estos dos hombres se refleja en las recompensas que pesan sobre ellos. Por alias ‘David’ se ofrecen hasta $800 millones, mientras que por información que permita ubicar y capturar a ‘Nay’ o ‘Nike’ hay una recompensa de hasta $150 millones. La investigación busca establecer ahora cómo fue ejecutado el nuevo ataque y cuál fue el papel específico de cada integrante de la estructura. El atentado ocurrió después de las 11 de la noche cuando un taxi cargado con explosivos fue detonado frente a la estación de Policía de Los Patios. La explosión provocó un incendio, afectó viviendas, locales comerciales y vehículos y ocasionó interrupciones en el servicio de energía.

Los detalles de las primeras pesquisas

Uno de los elementos que empieza a tomar fuerza en la investigación es el recorrido del vehículo. El taxi habría permanecido cinco días estacionado en la zona antes de ser utilizado en el ataque. Además, según información conocida por las autoridades, habría sido acondicionado en territorio venezolano antes de ingresar a Colombia. El mayor general Ricardo Augusto Alarcón Campos, jefe de la Jefatura Nacional del Servicio de Policía, confirmó que el vehículo había sido hurtado en julio de 2024 y que fue acondicionado con un sistema de frecuencia radial. En contexto: Un muerto y al menos 10 heridos deja atentado con carro bomba en Los Patios, Norte de Santander El explosivo utilizado, según la Policía, fue amonal y se habrían empleado aproximadamente 80 kilos. Las autoridades atribuyen el atentado al Frente de Guerra Urbano ‘Carlos Germán Velasco’ del ELN, una estructura que mantiene capacidad para ejecutar acciones terroristas en zonas urbanas de Norte de Santander. La investigación también está revisando los posibles vínculos con el atentado del primero de agosto. En ese caso, información de inteligencia apunta a que el vehículo utilizado habría sido preparado en Venezuela e ingresado posteriormente a Colombia por pasos informales o trochas. Ese antecedente vuelve a poner la frontera en el centro de la investigación. Para los organismos de seguridad, la movilidad de integrantes del ELN entre Norte de Santander y territorio venezolano representa una dificultad adicional para reconstruir los movimientos de personas, vehículos y explosivos empleados en los ataques. Dentro de esa estructura aparece además alias el Rolo, señalado como uno de los articuladores del Frente de Guerra Urbano del ELN. Conozca: Estos son los 4 jefes terroristas muertos en operaciones militares por orden de De la Espriella

Según los registros de inteligencia, este hombre recibiría órdenes de Luz Amanda Pallares Pallares, alias Silvana Guerrero, señalada como una de las cabecillas de la organización en la región. Los reportes de inteligencia ubican a ‘el Rolo’ moviéndose entre Norte de Santander y Venezuela, particularmente en territorio venezolano frente a este departamento. Sin embargo, los investigadores no han podido establecer con precisión su ubicación actual ni tienen certeza sobre si continúa dentro de la misma estructura. Lea también: Así cayó “Max Max”, el terrorista que ponía bombas en atentados ordenados por “Iván Mordisco”. La dificultad para identificar y ubicar a los responsables también está relacionada con la forma de operación del Frente de Guerra Urbano. Sus integrantes trabajan mediante redes altamente compartimentadas, lo que permite que quienes participan en una determinada fase de un atentado tengan información limitada sobre el resto de la operación.

Esa clandestinidad dificulta establecer toda la cadena de mando después de un ataque. Por eso, la investigación no se concentra únicamente en quién transportó o activó el explosivo, sino en reconstruir quién ordenó la acción, quién suministró los recursos, dónde fue acondicionado el vehículo y cómo se produjo su ingreso desde Venezuela. El atentado de Los Patios, ocurrido apenas un mes después del ataque contra el comando de la Policía en Cúcuta, vuelve a poner bajo la lupa la capacidad del ELN para ejecutar operaciones contra objetivos de la Fuerza Pública en Norte de Santander. Pero también abre un interrogante sobre la capacidad de anticipación del Estado. Más allá del despliegue de seguridad posterior a cada ataque, expertos en seguridad consideran que uno de los principales desafíos será fortalecer una inteligencia estratégica y anticipativa capaz de detectar movimientos y señales de las estructuras armadas antes de que concreten nuevas acciones. En esa tarea será determinante la coordinación entre la inteligencia de las Fuerzas Militares, la Policía y la Dirección Nacional de Inteligencia, especialmente en una zona donde las estructuras del ELN aprovechan la frontera para mantener movilidad y redes de apoyo a ambos lados del territorio. Lea también: De la Espriella firma las primeras cinco extradiciones; estos son los implicados

Bloque de preguntas y respuestas: