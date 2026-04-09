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Exclusivo | Una carta perdida del capo Pablo Escobar reapareció en una librería de Medellín, ¿qué dice?

La divulgación de este hecho generó que personas “extrañas” llegaran a la librería La Anticuaria, reclamando la misiva del narcotraficante.

  • La carta de Pablo Escobar fue encontrada en 2017 dentro de un libro de Física, pero fue guardada y salió a la luz en la Semana Santa de 2026. FOTOS: NELSON MATTA COLORADO Y CORTESÍA.
    La carta de Pablo Escobar fue encontrada en 2017 dentro de un libro de Física, pero fue guardada y salió a la luz en la Semana Santa de 2026. FOTOS: NELSON MATTA COLORADO Y CORTESÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
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La aparición de una carta perdida de Pablo Escobar Gaviria, en la librería más antigua de Medellín, pasó de ser una curiosidad histórica a revivir ese extraño fervor que despertaba en algunos el peor narcotraficante del país.

Sucedió en la Librería La Anticuaria, la cual lleva 70 años siendo precursora y líder en la venta de libros de segunda, y cuya sede está actualmente en cercanías al parque de Belén.

Su directora, Mónica Pérez Mejía, le contó a EL COLOMBIANO que una tarde de mediados de julio de 2017 llegó al establecimiento un cliente buscando un libro de Física.

Cuando ella lo tomó del estante, sintió que un objeto cayó al piso. “Recuerdo muy bien el instante, porque mi papá estaba vivo en ese momento. Él la recogió, la miró y me dijo: ‘Es...

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