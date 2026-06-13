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“El nombramiento de Quintero nos hizo perder cientos de votos en Antioquia”: Carlos Carrillo

hace 1 hora
Luz María Sierra

Tras su renuncia a la UNGRD, Carlos Carrillo fue enviado a Antioquia con la misión política clave de buscar votos para Iván Cepeda, una tarea compleja en una región esquiva....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

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