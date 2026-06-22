Organismos internacionales aplaudieron las elecciones en Colombia: “pueden confiar en su sistema electoral”

La jornada electoral en Colombia dejó como presidente electo al abogado Abelardo de la Espriella en una de las contiendas electorales más reñidas en la historia reciente donde la diferencia entre el ganador y el segundo, Iván Cepeda, fue menor a 250.000 votos. El proceso democrático fue aplaudido por organismos internacionales.

El proceso electoral colombiano ha contado con diferentes verificaciones de organizaciones nacionales y entes internacionales para garantizar su transparencia, además de que el registrador nacional Hernán Penagos ha salido a responder las diferentes dudas que surgen en medio de la contienda.

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Este proceso que pareció terminar con las votaciones del pasado domingo, 21 de junio, pero que continúa con los escrutinios y la credencial de los ganadores como presidente y vicepresidente ha recibido diferentes elogios a nivel mundial.

Uno de ellos fue el jefe de la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos, Leonel Fernández, quien dio parte de tranquilidad de lo ocurrido y destacó la presencia de los testigos electorales, aludiendo a que “contribuyen a darle mayor credibilidad, mayor confianza”. “Somos garantes de la transparencia, somos garantes de que el voto ejercido por el pueblo colombiano será respetado”, resaltó.