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Organismos internacionales aplaudieron las elecciones en Colombia: “pueden confiar en su sistema electoral”

Los observadores internacionales subrayaron la alta presencia de testigos electorales en los comicios que decidieron la carrera por la presidencia.

  • Tanto la OEA, como la Unión Europea y el Centro Carter destacaron la jornada electoral en Colombia. Foto: Colprensa - Lina Gasca
    Tanto la OEA, como la Unión Europea y el Centro Carter destacaron la jornada electoral en Colombia. Foto: Colprensa - Lina Gasca
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
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La jornada electoral en Colombia dejó como presidente electo al abogado Abelardo de la Espriella en una de las contiendas electorales más reñidas en la historia reciente donde la diferencia entre el ganador y el segundo, Iván Cepeda, fue menor a 250.000 votos. El proceso democrático fue aplaudido por organismos internacionales.

El proceso electoral colombiano ha contado con diferentes verificaciones de organizaciones nacionales y entes internacionales para garantizar su transparencia, además de que el registrador nacional Hernán Penagos ha salido a responder las diferentes dudas que surgen en medio de la contienda.

Lea también: Registraduría le respondió a Petro tras denuncia de supuesta suplantación de su hijo al votar en el exterior

Este proceso que pareció terminar con las votaciones del pasado domingo, 21 de junio, pero que continúa con los escrutinios y la credencial de los ganadores como presidente y vicepresidente ha recibido diferentes elogios a nivel mundial.

Uno de ellos fue el jefe de la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos, Leonel Fernández, quien dio parte de tranquilidad de lo ocurrido y destacó la presencia de los testigos electorales, aludiendo a que “contribuyen a darle mayor credibilidad, mayor confianza”. “Somos garantes de la transparencia, somos garantes de que el voto ejercido por el pueblo colombiano será respetado”, resaltó.

Asimismo, José de Gabriel, de la misión de observación electoral de la Unión Europea también destacó la presencia de testigos que hubo el domingo pasado durante la jornada y subrayó que durante los comicios observó “un equilibrio en la presencia entre ambas candidaturas. Por lo tanto, es algo que debe de satisfacernos a todos y que genera más garantías en el proceso”.

El funcionario de la Unión Europea resaltó que la jornada se desarrolló de manera pacífica en una atmósfera que fue calificada como “fiesta democrática”.

Los pronunciamientos de estas dos entidades se suman al parte que dio la Misión de Observación Electoral quienes aludieron a que los colombianos pudieron ejercer su derecho al voto con normalidad y que no hubo alteraciones de orden público que hayan alterado la jornada.

El Centro Carter también dio su balance y afirmó que “los colombianos pueden confiar en su sistema electoral” y resaltó la ágil publicación de los resultados y que los candidatos tengan acceso a las verificaciones.

Siga leyendo: ¿En qué va el proceso oficial de verificación, recuento y consolidación de los votos? Registraduría dio balance de cómo avanza el escrutinio

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