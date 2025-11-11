Operativo militar contra ‘Iván Mordisco’ en Guaviare deja 19 muertos tras orden de Petro

Al menos 19 integrantes de las disidencias de las Farc murieron durante una ofensiva militar en zona rural de Calamar, Guaviare, ordenada por el presidente Gustavo Petro y ejecutada por las Fuerzas Militares.
La operación militar fue ejecutada en las últimas horas de este martes por tropas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional en la vereda Itilla, donde se escondía parte del Bloque Martín Villa y la Subestructura Primera Armando Ríos, facciones bajo el mando directo de Mordisco.
De acuerdo con los reportes oficiales, 19 integrantes murieron en desarrollo de operaciones militares, tres menores de edad fueron recuperados, dos se sometieron a la justicia y uno más fue capturado, siendo en total 25 personas neutralizadas.
El presidente Petro reaccionó al balance: “Muy lamentable las pérdidas de vidas humanas de colombianos, pero debían saber que estaban al servicio de un ejército privado de la junta del narcotráfico”, escribió en X.
La Fuerza Pública informó que, tras varios días de seguimiento de inteligencia terrestre y aérea, se logró ubicar el campamento donde los disidentes resguardaban material de guerra. Al llegar, las tropas contaron con apoyo aéreo cercano y maniobras especiales que permitieron consolidar el control total del área.