El pacto de “los congelados”: ¿gabelas al Clan del Golfo lo hicieron crecer en el país?

Despedir a los oficiales de Inteligencia que los investigaban, suspender los bombardeos en su contra y frenar los pedidos de extradición para sus cabecillas, conformaron el paquete de promesas con el que el gobierno de Gustavo Petro se acercó al cartel narcotraficante Clan del Golfo para integrarlo a las conversaciones de la “paz total”.
Así quedó expuesto en una revelación periodística de Noticias Caracol, que este miércoles presentó las grabaciones de una conversación entre el entonces alto comisionado de paz, Danilo Rueda, y el vocero político del grupo criminal, Luis Armando Pérez Castañeda (“Bruno” o “Jerónimo”), registrada el 2 de septiembre de 2022, un mes después de la llegada al poder de Petro.
Para ganarse la confianza del interlocutor, Rueda le dijo a “Bruno” que con otros grupos habían obtenido preacuerdos, como prueba de que el proceso era serio.
“¿En otra región qué logramos? Usted controla hasta acá, juguemos a los congelados. Entonces, todos nos quedamos congelados, los tres”.
“Incluido el Ejército y la Policía”, complementó “Bruno”.
“Congelados. Ahora, si a alguien le da por moverse, ahí ya empieza el lío. Entonces juguemos a los congelados”, recalcó el comisionado. “Bruno” le pidió al Gobierno, como gesto de paz, que sacara a los grupos especiales infiltrados en su área de operaciones. “En eso se está trabajando”, le contestó Rueda.
Acto seguido, dijo: “Le doy dos mensajes: uno, cese de bombardeos; dos, decisión de limpieza en la inteligencia policial. La depuración es compleja, pero se está haciendo”. Rueda detalló que “nosotros sabíamos que había operaciones con bombardeos, yo supe y hablamos con el ministro (de Defensa, Iván Velásquez), y se dieron órdenes, a ustedes y otros grupos. Porque las operaciones estaban en curso de tiempo atrás, eso no es de este gobierno”.
Frente a los oficiales de la Fuerza Pública que “pudieran rebotarse (sic) y desobedecer” la suspensión de ataques al Clan, Rueda le dijo a “Bruno” que le pasara esa información “y yo hablo con el ministro para aclarar y tomar decisiones”.
Para enfatizar en el hecho de que el Gobierno sí podía expulsar a los oficiales problemáticos, le recordó que ya estaban en una “fase de depuración policial, militar y también de los organismos de inteligencia. Porque sabemos que allí puede haber dificultades para adelantar un proceso que genere credibilidad”.
Se refería al llamado a calificar servicios de 35 altos oficiales, la barrida de generales más grande de los últimos tiempos, la cual fue ordenada por Petro a tan solo cinco días de llegar a la Casa de Nariño.
Rueda mencionó que, además de ese grupo, “se vetaron tres que tenían la misión de sabotear todo”.
Al parecer se refería a tres coroneles de la Policía, que habían pasado por la Dipol, Dijín, Interpol, Gaula y Antinarcóticos, donde coordinaron golpes contra el Clan del Golfo y otras facciones involucradas en los acercamientos de “paz total”.
Se presume que ellos son los coroneles John Arbey Alzate Duque, Juan Miguel Thiriat Tovar y Zaid Eduardo Pabón Ortega, los cuales habían recibido asignaciones de importancia en el nuevo gobierno, pero “se recibió información” contra ellos, según Rueda, y los llamaron al retiro en menos de un mes.
Por si esto fuera poco, el comisionado se comprometió a gestionar el levantamiento de órdenes de captura, el desescalamiento de operaciones militares y la suspensión de pedidos de extradición. “Todo eso se hace”, afirmó.
Danilo Rueda fue comisionado de paz hasta noviembre de 2023, y aunque en ese tiempo no se concretó una mesa de paz con el Clan del Golfo, sí fue cierto que no hubo bombardeos y que las operaciones en contra se redujeron, tal cual le confirmaron a este diario oficiales y fiscales que investigaron a esa organización.
Esto permitió un incremento inusitado en sus filas, así como su expansión territorial.