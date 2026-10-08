El traslado de Olmedo y Sneyder, otro traspié para la Fiscalía en el caso UNGRD

El traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD y principales testigos en el caso por el saqueo de recursos públicos de esa entidad, ha generado preocupación en la Fiscalía. El ente acusador considera que el cambio de lugar de reclusión podría afectar su colaboración con la justicia y, además, exponerlos a situaciones que comprometan su seguridad. De hecho, antes de que fueran llevados a La Picota, la propia Fiscalía había pedido que permanecieran en los centros de reclusión militar donde estaban detenidos.
La solicitud fue presentada formalmente el 16 de septiembre, cuando la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia pidió que López y Pinilla continuaran en esos centros de reclusión. La entidad había advertido que un traslado podía poner en riesgo su integridad y afectar su condición de colaboradores dentro de las investigaciones por el escándalo de corrupción.
En el documento, la Fiscalía recordó que tanto López como Pinilla tienen principios de oportunidad, mediante los cuales se comprometieron a colaborar con la justicia y entregar información sobre otras personas vinculadas a los procesos relacionados con el caso de la UNGRD.