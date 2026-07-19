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De la Espriella anunció nuevos nombramientos en cargos estratégicos de su gobierno

El presidente electo confirmó líderes en la Secretaría General, Gerencia de las Regiones, Jefatura de Despacho, y Dirección de Comunicaciones y Prensa.

  • Carlos Ríos, quien asumirá como secretario General; Valerie Lafaurie, gerente de las Regiones; Nicolás Gómez, jefe de Despacho; y María Fernanda Sandoval, directora de Comunicaciones y Prensa, son los nuevos integrantes del equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella. Foto: Cortesía.
    Carlos Ríos, quien asumirá como secretario General; Valerie Lafaurie, gerente de las Regiones; Nicolás Gómez, jefe de Despacho; y María Fernanda Sandoval, directora de Comunicaciones y Prensa, son los nuevos integrantes del equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella. Foto: Cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Cuatro nuevos nombres fueron confirmados, este domingo, por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, en cargos estratégicos de su gobierno.

Se trata de Carlos Ríos, quien asumirá como secretario General; Nicolás Gómez, jefe de Despacho; Valerie Lafaurie, gerente de las Regiones; y María Fernanda Sandoval, directora de Comunicaciones y Prensa.

Ríos, es abogado con maestrías en Estudios Políticos y en Seguridad y Defensa. Tendrá el encargo fundamental de coordinar la gestión institucional y velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la ciudadanía.

Por su parte, Gómez, politólogo y magíster en Políticas Públicas, será el responsable de la articulación estratégica del equipo de gobierno. Su gestión estará enfocada en la ética en el servicio público y la eficiencia operativa.

Lafaurie, abogada y magíster en Comunicación Política y Empresarial, tendrá la función de descentralizar la gestión estatal, trabajando directamente con gobernadores y alcaldes para asegurar que los proyectos lleguen a las comunidades sin intermediarios ni politiquería.

Para la Dirección de Comunicaciones la elegida es la periodista María Fernanda Sandoval, y tiene la misión de fortalecer una comunicación institucional moderna, transparente y cercana a los colombianos.

El presidente electo enfatizó que este equipo de “alto nivel” ha sido seleccionado bajo criterios de trayectoria, mérito y vocación de servicio.

Lea más: Así se eliminarán 229 cargos en el gobierno de De la Espriella: desaparecen dos consejerías de Derechos Humanos

Agregó que estas designaciones reafirman el compromiso con una construcción nacional que exige liderazgo y una capacidad de ejecución absoluta para proteger el interés general de Colombia. La jornada cerró con la consigna oficial que ha marcado su campaña y transición.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quiénes son los cuatro nuevos funcionarios confirmados por Abelardo de la Espriella y qué cargos ocuparán en el Gobierno?
Carlos Ríos, quien asumirá como secretario General; Nicolás Gómez, jefe de Despacho; Valerie Lafaurie, gerente de las Regiones; y María Fernanda Sandoval, directora de Comunicaciones y Prensa.
¿Cuáles serán las responsabilidades específicas y los perfiles de los nuevos encargados de la Secretaría General y la Jefatura de Despacho?
Ambos funcionarios asumirán roles clave de coordinación en la Casa de Nariño: Carlos Ríos (Abogado con maestrías en Estudios Políticos y en Seguridad y Defensa), tiene como misión principal coordinar la gestión institucional del Estado y vigilar que se cumplan rigurosamente los compromisos adquiridos con los ciudadanos. Nicolás Gómez (Politólogo y magíster en Políticas Públicas), estará a cargo de la articulación estratégica de todo el equipo de gobierno, enfocando su trabajo en la eficiencia de la operación y la ética pública.
¿Qué funciones particulares tendrán a su cargo la Gerencia de las Regiones y la Dirección de Comunicaciones en esta nueva administración?
Valerie Lafaurie (Gerencia de las Regiones), tendrá la tarea de descentralizar la gestión del Estado, lo que implica trabajar de la mano de alcaldes y gobernadores para que los proyectos del gobierno nacional impacten directamente a las comunidades, eliminando intermediarios y prácticas clientelistas. María Fernanda Sandoval (Dirección de Comunicaciones), tendrá como objetivo modernizar la comunicación del Estado, buscando que la información institucional sea transparente y cercana a los colombianos.

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