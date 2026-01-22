Nueva directora del Dapre será Nhora Mondragón, ficha del ministro Benedetti

Nohora Mondragón será la nueva directora del Dapre en reemplazo de Angie Rodríguez, quien salió del cargo en medio de denuncias hechas por ella misma de persecución y amenazas en su contra. Ahora ella se encuentra en la dirección del Fondo de Adaptación. Mondragón es mencionada como ficha del ministro del Interior, Armando Benedetti, con quien trabajó de cerca como directora de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno, cargo que deja para pasar a administrar todo lo relacionado con la Presidencia.

Al lado del ministro Benedetti, era la encargada de liderar la implementación de políticas nacionales de seguridad y asistencia técnica a distintas entidades territoriales. Su llegada a la Casa de Nariño, según distintas fuentes, se da por su cercanía también con el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. Sus apoyos a la gestión de Benedetti no han sido escondidos. En distintos eventos públicos, ambos funcionarios han participado de mesas de trabajo para distintos temas, como por ejemplo en la estrategia de respuesta a alertas tempranas de violencia en los territorios y que son emitidas por la Defensoría del Pueblo.

Su llegada a la Casa de Nariño también es vista como un voto de confianza de Benedetti en el apalancamiento de su relación con el presidente Gustavo Petro, que parecía distanciarse, como lo contó EL COLOMBIANO recientemente. Mondragón fue secretaria de Gobierno en Cali, bajo la alcaldía de Jorge Iván Ospina entre el 2020 y el 2023. En el primer mandato de Ospina también estuvo, pero como asesora del mandatario. La administradora de empresas cuenta con dos especializaciones, una en administración pública y otra en salud. Su trayectoria inició en el Hospital Universitario del Valle, donde se desempeñó como profesional universitario entre mayo de 1996 y diciembre de 2007. En 2016 ejerció como asesora de la UTL del entonces senador Jorge Iván Ospina, en ese momento de la Alianza Verde. A partir de 2018 y durante 2019 fue contratista en la Gobernación del Valle del Cauca y la Red de Salud ESE Centro, en Cali. Lea más: U. San José, acusada de dar títulos falsos, aumentó más de 2.000 % la entrega de tarjetas profesionales a contadores en dos años

No ha escapado a cuestionamientos