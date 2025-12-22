Orinar le salvó la vida: niño sobrevivió a grave accidente en la vía Buga–Buenaventura, en el que murieron sus padres

Un video inocente captó los últimos segundos de vida de Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz, quienes fallecieron tras quedar atrapados en medio de dos vehículos de carga pesada, al ser impactados por la parte de atrás. Le puede interesar: Disidencias atacaron a la Policía en Suárez, Cauca, durante una jornada deportiva: la vicepresidenta se pronunció El grave siniestro ocurrió recientemente en la carretera que conecta al municipio de Buga con Buenaventura, en un sector congestionado, donde la pareja se movilizaba junto a sus dos hijos en un automóvil particular de color gris.

Las víctimas, Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz. Fueron despedidos por familiares y amigos en un altar en su local. FOTO: Tomada de redes sociales

Este accidente se desencadenó, según la versión preliminar de las autoridades, cuando una tractomula, que aparentemente presentó una falla en su sistema de frenos, embistió por la parte trasera al vehículo de la familia, el cual se encontraba detenido detrás de otra tractomula. El impacto redujo el volumen del carro a una pequeña fracción de su tamaño original, tras quedar aplastado contra la otra tractomula que tenían adelante, provocando la muerte instantánea de los padres de familia.

Momento en que el vehículo de color gris fue chocado por detrás por la tractomula y quedó aplastado con la que tenía en frente. FOTO: Captura video de redes sociales

Una “despedida” registrada en video: un recuerdo doloroso

De acuerdo con la investigación de las autoridades, minutos antes del impacto, el hijo mayor de la pareja se bajó del automóvil porque le dieron ganas de orinar, por lo que lo hizo a un costado de la berma u orilla de la vía donde estaban detenidos en el trancón. En ese momento, sus padres decidieron registrar la situación con un teléfono celular. En la grabación, que se ha difundido masivamente en redes sociales, se escucha a la pareja despedirse del menor entre risas y en tono de broma: “chao, Julio, chao”, mientras el joven orinaba.

Inmediatamente después de esas palabras, se pudo apreciar cómo el vehículo de carga pesada colisionó contra ellos, quedando el fuerte momento en la grabación. Testigos en la zona captaron los momentos de angustia posteriores, en los que se escuchaban gritos de auxilio, por parte de los menores, solicitando ayuda y herramientas para liberar a los ocupantes que permanecían entre los restos metálicos del carro.

El estado de los supervivientes: ¿dos milagros?

A pesar de la increíble magnitud del choque, los dos menores de edad sobrevivieron. El hijo mayor presenció el accidente desde la orilla de la carretera y solicitó ayuda desesperadamente para rescatar a su familia. Por su parte, el hijo menor, que se encontraba también dentro del automóvil al momento de la colisión, fue extraído por los organismos de socorro minutos después del accidente y trasladado de urgencia a un centro asistencial tras sufrir graves heridas. Los reportes médicos, según autoridades y medios locales, indicaron que el menor rescatado se recupera satisfactoriamente de sus lesiones físicas. Ambos niños han comenzado a recibir atención psicológica integral para afrontar la partida de sus padres.

Denuncia por saqueo a propiedad familiar de las víctimas

Mientras los menores recibían atención médica, se reportó un incidente de seguridad en el establecimiento comercial de las víctimas, ubicado en el barrio Bellavista, del corregimiento Córdoba. Personas desconocidas aprovecharon la situación para ingresar durante la noche del viernes 19 de diciembre, día del accidente, al granero “Judas”, propiedad de la familia Suárez Díaz, y saquear la mercancía. Este hecho provocó el rechazo de los habitantes de la zona, quienes alertaron a las autoridades sobre el robo ocurrido en medio del proceso de duelo de los dos hijos sobrevivientes.

Así quedó el carro de la familia tras la colisión. FOTO: Captura video de redes sociales