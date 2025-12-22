Orinar le salvó la vida: niño sobrevivió a grave accidente en la vía Buga–Buenaventura, en el que murieron sus padres

Un video inocente captó los últimos segundos de vida de Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz, quienes fallecieron tras quedar atrapados en medio de dos vehículos de carga pesada, al ser impactados por la parte de atrás.
El grave siniestro ocurrió recientemente en la carretera que conecta al municipio de Buga con Buenaventura, en un sector congestionado, donde la pareja se movilizaba junto a sus dos hijos en un automóvil particular de color gris.