Hijo del director de cárcel en Huila fue asesinado cuando iba a su primer día de clases: “Tenía que dejarlo en el colegio”

Ismael Rodríguez, el niño de 11 años víctima del ataque sicarial contra los directivos de la cárcel del municipio de Rivera, Huila, viajaba en el vehículo atacado porque su papá lo llevaba a su primer día de colegio. Así lo confirmó el alcalde de Neiva, Germán Casagua, quien contó detalles del atentado que acabó con la vida del menor, un hecho que enluta a la región en los primeros días de 2026. De acuerdo con el mandatario local, un dragoneante de la cárcel de Rivera recogió al director Edgar Enrique Rodríguez Muñoz, quien a su vez iba acompañado de su hijo de 11 años, Isamel. “Se suponía que tenía que dejarlo en el colegio, que queda de camino a la cárcel en Rivera”, contó Casagua en entrevista con Blu Radio.

Luego, recogieron en su casa al subdirector, el coronel en retiro Renato Solano Osorio, “fue al último que recogieron ya en la salida hacia Rivera, donde queda la cárcel”. “Ya saliendo, en la ruta 45 –vía que comunica a Neiva con Rivera–, dos sujetos en una motocicleta en sentido contrario, pasan al costado del vehículo y pues abren fuego contra el automotor y pues ahí lamentablemente se presentan los hechos que ya conocemos”, agregó Casagua sobre el ataque perpetrado a las 6:53 de la mañana de este martes, 13 de enero. Siga leyendo: Patrullera de 21 años fue asesinada frente a su familia en La Plata, Huila; autoridades atribuyen el ataque a disidencias del EMC Tanto el menor de 11 años y el subdirector del penal Renato Solano, recibieron impactos en la cabeza. El niño murió en el lugar mientras que el adulto se encuentra en estado crítico. Los otros dos ocupantes del vehículo, el director y el conductor, resultaron ilesos en medio de la ráfaga de fuego. “Era un niño de 11 años que no tenía absolutamente nada qué ver. No se entiende cómo estos criminales no miden estas circunstancias, es un dolor enorme el que sentimos en la ciudad”, lamentó.