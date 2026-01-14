Hijo del director de cárcel en Huila fue asesinado cuando iba a su primer día de clases: “Tenía que dejarlo en el colegio”

Ismael Rodríguez, el niño de 11 años víctima del ataque sicarial contra los directivos de la cárcel del municipio de Rivera, Huila, viajaba en el vehículo atacado porque su papá lo llevaba a su primer día de colegio.
Así lo confirmó el alcalde de Neiva, Germán Casagua, quien contó detalles del atentado que acabó con la vida del menor, un hecho que enluta a la región en los primeros días de 2026.
De acuerdo con el mandatario local, un dragoneante de la cárcel de Rivera recogió al director Edgar Enrique Rodríguez Muñoz, quien a su vez iba acompañado de su hijo de 11 años, Isamel. “Se suponía que tenía que dejarlo en el colegio, que queda de camino a la cárcel en Rivera”, contó Casagua en entrevista con Blu Radio.