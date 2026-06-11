Niña de 3 años y su abuela salen ilesas tras explosión de una papa bomba durante disturbios en la Universidad del Valle de Cali

Una niña de tres años y su abuela materna vivieron momentos de tensión el miércoles 10 de junio en Cali, cuando el vehículo en el que se movilizaban fue alcanzado por un artefacto explosivo durante los disturbios registrados en las afueras de la Universidad del Valle.
El incidente ocurrió sobre la calle 13 con carrera 100, en medio de enfrentamientos entre encapuchados y miembros de la fuerza pública. Aunque los ocupantes lograron salir sin lesiones de gravedad, el automotor sufrió afectaciones materiales.
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