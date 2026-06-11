Niña de 3 años y su abuela salen ilesas tras explosión de una papa bomba durante disturbios en la Universidad del Valle de Cali

Una niña de tres años y su abuela materna vivieron momentos de tensión el miércoles 10 de junio en Cali, cuando el vehículo en el que se movilizaban fue alcanzado por un artefacto explosivo durante los disturbios registrados en las afueras de la Universidad del Valle. El incidente ocurrió sobre la calle 13 con carrera 100, en medio de enfrentamientos entre encapuchados y miembros de la fuerza pública. Aunque los ocupantes lograron salir sin lesiones de gravedad, el automotor sufrió afectaciones materiales. Lea más: Con cerveza, salsa y celulares: reclusos formaron parranda en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla

De acuerdo con la información conocida, la menor había sido recogida de su colegio por su abuela y ambas transitaban por el sector cuando quedaron en medio de los desmanes. En ese momento, el vehículo rojo fue impactado por una papa bomba, lo que ocasionó daños en la parte delantera del automotor y provocó aturdimiento en las personas que se encontraban a bordo. Tras el incidente, la niña y su abuela fueron auxiliadas y recibieron atención en el centro comercial Unicentro, ubicado frente al campus universitario. El hecho no dejó personas lesionadas, pero sí generó preocupación entre familiares y ciudadanos por el riesgo al que estuvieron expuestos los ocupantes del vehículo. “Gracias a Dios salieron vivas, porque pudo ser mucho peor”, manifestó a El País de Cali Norman Arango, familiar de las víctimas, quien indicó además que se adelantan las denuncias correspondientes ante la Fiscalía por los daños ocasionados al automotor. El padre de la menor también relató lo ocurrido mientras recuperaba algunas pertenencias que quedaron dentro del vehículo afectado. “Mi niñita venía en este carro con mi suegra y les tiraron una papa bomba cuando iban pasando. Yo vengo a recuperar las cosas que quedaron del carro”.

Autoridades y concejales reaccionan al ataque

El caso motivó pronunciamientos de la Administración Distrital y de integrantes del Concejo de Cali. El subsecretario de Movilidad, Luis Fernando Escobar, rechazó lo sucedido y señaló que “desde la Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría de Movilidad, queremos hacer un rechazo contundente a las acciones criminales y terroristas ocurridas en inmediaciones de la Universidad del Valle, donde un grupo de delincuentes atacó con un artefacto explosivo un vehículo particular, afortunadamente sin tener que lamentar vidas ni lesionados”. El funcionario agregó que el hecho dejó únicamente daños materiales en el vehículo involucrado.

Desde el Concejo de Cali también surgieron cuestionamientos sobre las medidas adoptadas frente a los recurrentes disturbios en el sector. El concejal Juan Felipe Murgueitio aseguró que la situación había sido advertida previamente y anunció nuevas acciones de control político. “Llevamos meses advirtiendo sobre esta situación. Por eso hoy radicamos un nuevo derecho de petición para exigir respuestas, conocer cómo actuaron las autoridades y qué acciones se están adelantando para identificar y judicializar a los responsables. Las autoridades deben actuar y la Universidad del Valle asumir un papel más activo para evitar que estos hechos se repitan”, expresó. Por su parte, el concejal Roberto Ortiz cuestionó la gestión de la seguridad en la ciudad y pidió medidas frente a este tipo de situaciones. A través de su cuenta en X publicó: “Cali lleva años bloqueada cada semana. Unos desadaptados imponen terrorismo y miedo en las calles, mientras la ciudadanía sigue secuestrada y sufriendo. En Medellín el alcalde actuó con contundencia y está desmantelando estas estructuras. Aquí solo recibimos respuestas tibias que no solucionan nada. ¡Rechazamos categóricamente el terrorismo!”.