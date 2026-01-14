Niegan tutela de la Colombia Humana que buscaba tumbar sanción del CNE a campaña Petro Presidente

El Tribunal Superior de Bogotá negó este miércoles la tutela presentada por la Colombia Humana que solicitaba revocar la sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
El exmagistrado Julio César Ortiz, apoderado del partido y quien presentó la acción de tutela, había argumentado en la solicitud de revocatoria que el CNE vulneró los derechos fundamentales del movimiento, incluyendo el debido proceso, el principio de legalidad y la igualdad en la participación.
La acción buscaba dejar sin efectos la Resolución 11008 del 27 de noviembre 2025, “proferida por el CNE dentro del radicado CNE-E-DG2023-002164 y, en general, todo el procedimiento administrativo sancionatorio que le dio origen” por la presunta vulneración al régimen de financiación electoral por parte de la campaña Petro Presidente.