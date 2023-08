“Andrea ha intentado destruirme”: Nicolás culpa a su hermana del distanciamiento con el presidente Petro

Nicolás Petro aseguró que al interior de la familia presidencial existe un veto en su contra luego de que se destapó el escándalo que lo llevó a responder por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El hijo mayor de Gustavo Petro señaló a su hermana Andrea Petro como una de las responsables de alejarlo de la familia.

“Lo de Andrea sí me dolió en el alma. Las personas que me conocen saben que Andrea era mi favorita, era la luz de mis ojos, era realmente mi hermana. Hacer todo lo que hizo, como lo hizo, mira esos audios, no sé cómo se filtraron. La situación con Andrea me rompió el alma. Vuelvo y te repito: independientemente de los errores, de las situaciones, un hermano también debe estar ahí para todo. Entonces, lastimosamente, con Andrea aprendí que ese dicho de que sangre llama a sangre no es así”, dijo Nicolás Petro a la revista Semana.

El exdiputado del Atlántico recibió la medida de libertad condicional y podrá defenderse de las acusaciones en su contra desde Barranquilla. Al tiempo, deberá recopilar los audios, testimonio y evidencia técnica que probarían el posible ingreso de dineros irregulares a la campaña presidencial del Pacto Histórico.

Los audios a los que se refiere Nicolás empezaron a circular en la tarde del 1 de agosto. En ellos, los hermanos sostienen una conversación y Andrea expresó su inconformidad por la relación sentimental que Nicolás sostiene con la abogada Laura Ojeda.

“Lo siento, pero ahora te jodes solo. Yo te quise sacar de ese hueco en el que te metiste, no quisiste y ahora te jodes todo”, se le escuchó a Andrea en el audio filtrado a Nicolás.

Desde esa discusión, confirmó Andrea, la pareja de hermanos no volvió a hablar. Nicolás, por su parte, señaló que su hermana se ha encargado de distanciarlo de la familia presidencial.

“Ella ha cumplido un papel en mi distanciamiento con mi papá y con la familia presidencial bastante importante”, aseguró Nicolás y añadió: “No solo me dejó solo. Fue una de las personas que ha intentado destruirme y eso me ha dejado un dolor en el alma que ni te imaginas”.