Recorte al Ministerio del Deporte golpea al alto rendimiento: voces, cifras y alertas

El clamor de Urán ha sido respaldado por una nueva camada de atletas que han puesto a Colombia en lo más alto. Uno de ellos es Ángel Barajas, gimnasta cucuteño de 18 años y medallista olímpico en París 2024, quien usó sus redes sociales para hablarle directamente al presidente Gustavo Petro:

“Presidente, espero no me falle a mí y no le falle al deporte colombiano. Le extiendo la invitación a Gustavo Petro porque para ello necesitamos un presupuesto suficiente, para así tener una muy buena preparación y mantener una competencia de buena calidad”.