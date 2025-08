Directo y sin titubear: la contundente respuesta de Luis Díaz ante las críticas por su valor tras llegar al Bayern Múnich

Retomando la polémica, el guajiro también se refirió al alto costo de su traspaso, teniendo en cuenta su edad, restándole importancia y enfocándose en su rendimiento en la cancha y en lo que sabe que tiene personalmente para aportarle al equipo.

“Sé el jugador que soy, sé lo que hoy en día estoy dando en cada club que voy, sé lo que me estoy jugando cada año He crecido demasiado futbolísticamente. No puedo decir si valgo los 70 - 75 millones que decidieron pagar los clubes, pero yo vengo a demostrar por qué me eligieron a mí, porque me querían en el equipo y tratar de demostrarlo en el campo”, aseguró contundentemente.

Tras despejar las dudas sobre este tema, la prensa también le indagó al colombiano sobre que posición ocupara en el Bayern, ya que esta última temporada en Liverpool jugó por fuera y como delantero. Además, quisieron saber detalles de su personalidad.