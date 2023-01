Él mismo reconoce que no sabe nada de navegación, pero –incluso así– terminó viajando desde la isla Sint Maarten, en las Antillas Holandesas, hasta Puerto Bolívar, en La Guajira. Pero no fue un trayecto que tomó por placer.

Y aunque intentó regresar a la isla, las condiciones climáticas lo arrastraron hasta mar abierto. Trató de llamar a sus amigos, pero perdió la señal. En ese momento supo que no había nada más que hacer, solo sentarse y esperar .

Sin embargo, mantuvo la calma unos días hasta que por su lado comenzaron a pasar otras grandes embarcaciones. Eso fue para él algo duro, pues no veían su pequeño bote.

Decidió encender fuego, pero tampoco lo vieron. Luego, en una medida desesperada, rayó la parte delantera de su velero con la palabra “HELP”. Y se sentó a esperar.

Mientras avanzaba, el oleaje crecía y llenó de agua su barco, por lo que tuvo que sacar agua varias veces para no hundirse. Se mantuvo a flote, pero a la deriva.

Elvis no sabía en qué lugar del mundo estaba, no tenía nadie con quien hablar y ya no sabía qué más hacer para que lo rescataran. La incertidumbre se apoderó de él, y de paso la tristeza recordando a esa familia que había tenido que pasar navidad y año nuevo sin él.

Pero así como el mar es imprevisible, la suerte también lo es. El 15 de enero vio pasar un avión sobre él y, con un espejo que encontró en el barco, usó la luz del sol como reflejo para hacer señales desde el mar hacia el cielo. La aeronave pasó dos veces por encima de su bote y Elvis quiso creer que sí lo habían visto.