Universidad EIA nombra a Nathalia Vélez como rectora (e) tras renuncia de José Manuel Restrepo, ¿de quién se trata?

Restrepo es la fórmula vicepresidencial del candidato de derecha, Abelardo De la Espriella. Mientras tanto, Vélez será rectora encargada mientras establecen un nuevo proceso de selección para aquel puesto.

  A la izquierda, Nathalia Vélez, a la derecha, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo De la Espriella. FOTO:
    A la izquierda, Nathalia Vélez, a la derecha, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo De la Espriella. FOTO:
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Abelardo de La Espriella, una de las figuras de la derecha colombiana que ha ganado terreno electoral en el último año, anunció que su fórmula vicepresidencial será José Manuel Restrepo. El economista fungía, hasta este 11 de marzo, como rector de la Universidad EIA, pero para ir por la Vicepresidencia decidió renunciar a aquel cargo.

La institución educativa aseguró, mediante un comunicado, que la renuncia de Restrepo fue aceptada, y que ya cuentan con rectora encargada. Se trata de Nathalia Vélez, quien llega al cargo mientras se inicia un proceso de elección normal.

En contexto: ¿Quién es José Manuel Restrepo? La trayectoria de la fórmula vicepresidencial de Abelardo de La Espriella

”El Consejo Superior y el Comité Rectoral continuarán trabajando con excelencia, ética y responsabilidad para avanzar en la misión de formar profesionales y personas capaces de transformar su entorno con conocimiento, integridad y vocación de servicio, contribuyendo al desarrollo competitivo de Colombia”, estableció la entidad.

¿Quién es Nathalia Vélez, rectora encargada de la Universidad EIA?

Vélez es Ingeniera Civil y Magíster en Ingeniería de Sistemas (2000). Cuenta con más de 27 años de experiencia en la gestión administrativa de la educación superior, con énfasis en ciencia, tecnología e innovación.

Lea más: ¿Consultas presidenciales volverán a definir la carrera a la Casa de Nariño como en la última década?

Al interior de la Universidad EIA, se ha desempeñado durante los últimos tres años como Vicerrectora Académica, cargo que asumió tras ejercer por 18 años consecutivos como Directora General de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Además de su experiencia en el ámbito directivo de la Universidad EIA, Nathalia Vélez participa activamente en espacios de articulación académica y regional. Durante diez años coordinó la red de direcciones y vicerrectorías de investigación del G8 Universidades en Antioquia y también hace parte del G8 Docencia.

Integra las juntas directivas del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia (CTA) desde 2022 y de la corporación Tecnnova desde su creación, y formó parte de la de Biointropic hasta 2023. Asimismo, participa en la Mesa de Plataformas del Comité Universidad Empresa Estado (CUEE) y anteriormente coordinó la red académica RUANA.

Su trayectoria incluye además la evaluación de convocatorias de investigación, misiones académicas en Inglaterra y España, y una beca de la agencia japonesa JICA para proyectos de multimedia en educación.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién reemplaza a José Manuel Restrepo en la Universidad EIA?
La ingeniera Nathalia Vélez, quien hasta ahora era la Vicerrectora Académica de la institución. Ha sido nombrada rectora encargada mientras se surte el proceso de elección definitiva.
¿A qué cargo aspira José Manuel Restrepo en las elecciones 2026?
Restrepo aspira a la Vicepresidencia de la República como fórmula de Abelardo de la Espriella, buscando atraer el voto técnico y empresarial del país
¿Cuál es la formación académica de la rectora Nathalia Vélez?
Es Ingeniera Civil y Magíster en Ingeniería de Sistemas. Cuenta con una trayectoria destacada en gestión administrativa de educación superior y misiones académicas internacionales en Inglaterra y España.

Utilidad para la vida