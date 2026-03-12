Casi que no: se reanudaron las obras del Museo de Memoria de Colombia

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) reanudará las obras del Museo de la Memoria de Colombia, tras años de disputas judiciales, problemas con los contratos y falta de recursos. Se trata de uno de los principales espacios para narrar el conflicto armado colombiano.
Los sobrecostos, las sanciones y las auditorías por las que atravesó el museo convirtieron el proyecto en un símbolo de la ineficiencia del Estado para terminar las obras. El compromiso de construir un Museo para las víctimas y para la memoria venía desde 2011.
Según indicó el CNMH a través de un comunicado, se trata de uno de los proyectos “más significativos para honrar a las víctimas y conocer la historia del conflicto armado interno que ha marcado a Colombia durante más de setenta y cinco años”.
A su vez, el CNMH aseguró que “la continuidad de esta obra constituye una noticia trascendental para el país. Significa que la memoria de las víctimas tendrá un espacio permanente en el corazón de la nación: un lugar abierto a la ciudadanía donde las generaciones presentes y futuras puedan escuchar sus voces, reconocer lo ocurrido y dignificar a quienes han resistido a la violencia”.