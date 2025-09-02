Murió Yanette Bautista: la mujer buscadora que dedicó su vida a las víctimas de desaparición forzada

Yanette Bautista Dedicó su vida a la búsqueda de su hermana Nydia Érika y de las demás víctimas de desaparición forzada en el país. La mujer buscadora falleció este 1 de septiembre y desde distintas organizaciones sociales e instituciones recordaron su legado. La búsqueda de Bautista comenzó en 1987. Ese año, agentes de la Brigada XX de Inteligencia Militar–bajo el mando del exgeneral Álvaro Velandia Hurtado– desaparecieron a su hermana Nydia Érika Bautista, militante del Movimiento 19 de Abril (M-19).

Yanette emprendió la búsqueda, pese a que se enfrentaba de forma directa al poder castrense. Tres años después de insistencia logró encontrar los restos de su hermana desaparecida. El cuerpo de Nydia estaba inhumado en el antiguo cementerio de Guayabetal (Cundinamarca). Se conoció que fue víctima de tortura, incluida violencia sexual . Ahí apenas comenzó su lucha de Yanette. Por más de 30 años Yanett trabajó en la búsqueda de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Su Fundación acompañó a más de 500 víctimas de desaparición forzada en la búsqueda de sus seres queridos. En 1997 esta defensora de Derechos Humanos tuvo que exiliarse por amenazas. Trabajaba en conjunto con la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes). Desde el exterior comenzó a apoyar a mujeres y familiares víctimas de desaparición forzada en departamentos. como Bolívar, Valle, Cauca, Putumayo, Meta, Guaviare y Vichada. La Fundación Nydia Érika también le hizo entrega de un informe a la Comisión de la Verdad en el que retrató el papel de las mujeres buscadoras en la desaparición forzada, secuestros y otros delitos cometidos en el marco del conflicto armado.

"Su vida deja una huella imborrable en la memoria del país; además, su legado de lucha y esperanza nos inspira a seguir trabajando por la verdad, la justicia y la no repetición", señaló el Centro Nacional de Memoria Histórica. De acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en Colombia hay 132.877 víctimas de desaparición violenta.