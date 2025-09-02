x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Emiliana Arango se estrenó con triunfo en el WTA 125 de Guadalajara, en México

La antioqueña siempre ha manifestado su gusto por jugar en México, allí tiene mucho apoyo.

  • Emiliana Arango en acción, la antioqueña compite en México en busca de su segundo título en ese país. FOTO
    Emiliana Arango en acción, la antioqueña compite en México en busca de su segundo título en ese país. FOTO
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
02 de septiembre de 2025
bookmark

La tenista antioqueña Emiliana Arango, siempre se ha mostrado feliz y agradecida cuando juega en México, ya que cuenta con el respaldo de los aficionados en ese país, que valoran el arrojo y la tenacidad con la que compite.

Además, en ese país ha logrado victorias importantes, como el título del WTA 125K de Cancún y la final del WTA 500 Mérida.

Ahora, el buen inicio de la colombiana en México se dio en el WTA 125K de Guadalajara, con una victoria en primera ronda ante la italiana Lucrezia Stefanini a la cual venció tras una hora y 43 minutos de juego.

Arango logró parciales de 7-6(3) y 6-0 y según reseñó la Federación Colombiana de Tenis, esta fue la cuarta victoria de Arango sobre Stefanini en seis partidos, siendo el más reciente, el enfrentamiento en el cuadro clasificatorio del US Open 2024, con triunfo para la transalpina por 6-3, 4-6 y 6-1.

Ahora, la jugadora de Colsanitas espera por la ganadora del partido entre la rusa Elena Pridankina y la canadiense Marina Stakusic, para conocer la rival de segunda ronda.

Emiliana volvió a celebrar, después de que una racha de cuatro derrotas, pues venía de perder en la final de la qualy del WTA 500 Washington, y en la primera ronda de los WTA 1000 Montreal (Canadá) y Cincinnati, Ohio (Estados Unidos) y el US Open 2025, cuarto y último Grand Slam del año.

Arango también estará en el cuadro de dobles, modalidad en la que forma pareja con la húngara Panna Udvardy, siendo sus primeras oponentes la dupla de la rusa Maria Kozyreva y la bielorrusa Iryna Shymanovich.

Temas recomendados

Deportes
Tenis
México
Emiliana Arango
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida