Tres exposiciones imperdibles en las bibliotecas públicas de Medellín este septiembre de 2025

Septiembre abre la agenda cultural de las bibliotecas públicas de Medellín con tres exposiciones que exploran la salud mental, la memoria del cómic y la construcción de paz.

Todas son de entrada libre y buscan acercar el arte a la comunidad en espacios que combinan conocimiento, reflexión y encuentro ciudadano.

La primera muestra es Los colores de la salud mental, un concurso internacional de artes gráficas impulsado por Grupo Cetep Cultura. Tras recibir cerca de 300 propuestas de distintos países, se seleccionaron 32 piezas finalistas que invitan a reflexionar sobre la importancia de hablar abiertamente de salud mental.

La exposición, disponible en el Parque Biblioteca Presbítero José Luis Arroyave de San Javier hasta el 11 de septiembre, se presenta de forma física y también en línea. Su mensaje es claro: conversar sobre salud mental puede salvar vidas, y el arte es un vehículo poderoso para abrir esa conversación en clave de empatía y cuidado colectivo.