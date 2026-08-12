Los municipios devastados en el Valle: Roldanillo debe tumbar la iglesia, la alcaldía y 500 casas

“Pues sacamos fuerza que Dios nos da. Si nos tiene aquí con vida y no nos pasó nada, es porque tenemos que salir adelante”. Con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, así resumió el alcalde de Roldanillo, Valle del Cauca, Jaime Ríos Álvarez, lo que han sido estos días después del terremoto que sacudió al país.
Solo esa frase del mandatario local refleja el sentimiento que hoy atraviesa a muchos residentes de los municipios del Valle.
En particular, Roldanillo, reconocido por su tradición cultural, su arquitectura y por ser la tierra del maestro Ómar Rayo, quedó marcado por la fuerza del sismo. Mientras los equipos de emergencia continúan recorriendo calles y viviendas para determinar la magnitud de los daños, decenas de familias intentan dimensionar sus pérdidas, en medio de lo que apenas inicia: la reconstrucción de los lugares en donde vivían.