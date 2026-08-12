Los municipios devastados en el Valle: Roldanillo debe tumbar la iglesia, la alcaldía y 500 casas

“Pues sacamos fuerza que Dios nos da. Si nos tiene aquí con vida y no nos pasó nada, es porque tenemos que salir adelante”. Con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, así resumió el alcalde de Roldanillo, Valle del Cauca, Jaime Ríos Álvarez, lo que han sido estos días después del terremoto que sacudió al país. Solo esa frase del mandatario local refleja el sentimiento que hoy atraviesa a muchos residentes de los municipios del Valle. En particular, Roldanillo, reconocido por su tradición cultural, su arquitectura y por ser la tierra del maestro Ómar Rayo, quedó marcado por la fuerza del sismo. Mientras los equipos de emergencia continúan recorriendo calles y viviendas para determinar la magnitud de los daños, decenas de familias intentan dimensionar sus pérdidas, en medio de lo que apenas inicia: la reconstrucción de los lugares en donde vivían.

El municipio más golpeado del Valle del Cauca es El Cairo, donde se estima que cerca del 80 % quedó destruido tras el terremoto. El balance que se ha ido conociendo hasta ahora da cuenta de un colapso masivo de viviendas y de dos personas fallecidas. Es, justamente, la magnitud de las afectaciones la que ubicó a este municipio entre uno de los puntos más críticos de la emergencia en el departamento, con daños que obligan a las autoridades a concentrar allí parte de las labores de evaluación y atención. Roldanillo también es una de las poblaciones con mayores daños. Allí, más de 1.200 viviendas resultaron afectadas y cientos de ellas quedaron en pérdida total. La fuerza del movimiento telúrico no se limitó a las casas de las familias: también alcanzó el centro histórico del municipio y comprometió varias de sus edificaciones más representativas. En Buenaventura, la emergencia alcanzó una dimensión crítica. El municipio fue declarado en calamidad pública y el reporte conocido hasta ahora señala 16 personas fallecidas. A las pérdidas humanas se suman dificultades para la movilidad y el acceso a la ciudad, debido a los deslizamientos y cierres viales que se presentaron después del terremoto. Esta situación afecta el abastecimiento y complica la atención de la emergencia, mientras la red hospitalaria, de por sí, ya opera al límite de su capacidad. En El Águila, el hospital municipal sufrió daños de gran magnitud en su infraestructura y también se reportaron afectaciones severas en viviendas e infraestructura pública. Una situación similar se registró en Argelia, donde el hospital también colapsó como consecuencia del terremoto. Ante las graves afectaciones estructurales, las autoridades solicitaron hospitales de campaña para poder mantener la capacidad de atención a la población afectada y responder a las necesidades derivadas de la emergencia. En Sevilla, el terremoto dejó al menos tres personas fallecidas, además de daños importantes en viviendas e infraestructura. En Calima El Darién, por su parte, se contabilizan cuatro fallecidos (menores de edad) y las autoridades departamentales también han reportado afectaciones significativas. Buga enfrenta episodio grave. Allí se registraron tres fallecidos. La emergencia también dejó 38 heridos que tuvieron que ser atendidos durante las primeras horas posteriores al terremoto. En Zarzal también se reportan al menos dos víctimas mortales y daños en viviendas. La localidad hace parte del grupo de poblaciones donde las autoridades continúan evaluando las consecuencias del movimiento telúrico y consolidando información sobre las estructuras afectadas. La Unión completa este panorama de afectaciones. Allí se registró una víctima fatal y uno de los principales impactos se produjo sobre la infraestructura vial. El puente que comunica a este municipio con La Victoria colapsó, lo que dejó comprometida la movilidad entre ambas poblaciones y se convirtió en uno de los daños de infraestructura más relevantes reportados en esta zona del departamento. El balance muestra una emergencia que se extiende por distintos puntos del Valle del Cauca y que va mucho más allá de las cifras de víctimas. Viviendas, hospitales, edificios públicos y estructuras fundamentales para la movilidad resultaron afectados por el terremoto.

El caso de Roldanillo