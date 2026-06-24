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Casi 9 millones de hogares en Colombia tienen una mujer como principal responsable

Casi la mitad de los hogares colombianos tienen jefatura femenina y siete de cada diez de estas mujeres viven sin pareja. Las cifras del DANE reflejan una transformación en la estructura familiar del país, marcada por hogares más pequeños y una mayor carga de cuidado asumida por las madres.

  • Jefatura femenina en Colombia: 46,4% de hogares son liderados por mujeres. Foto: Getty
    Jefatura femenina en Colombia: 46,4% de hogares son liderados por mujeres. Foto: Getty
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 1 hora
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La jefatura femenina es una realidad en casi uno de cada dos hogares colombianos. Detrás de esa cifra hay familias más pequeñas, más madres criando solas y una transformación demográfica que está redefiniendo la vida cotidiana de millones de personas.

La imagen tradicional de la familia colombiana está cambiando. Cada vez son más las mujeres que asumen el liderazgo económico, administrativo y afectivo de sus hogares, en un contexto marcado por hogares más pequeños, el aumento de las familias monoparentales y una menor convivencia en pareja.

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Las cifras de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2025 del DANE, publicadas en 2026, muestran que el 46,4% de los hogares del país tienen jefatura femenina, es decir, casi uno de cada dos hogares reconoce a una mujer como su principal responsable. La proporción se ha consolidado durante los últimos años y refleja un cambio estructural en la composición familiar colombiana.

Sin embargo, el dato adquiere una dimensión distinta cuando se observa quiénes conforman esos hogares. Según el DANE, el 69% de las mujeres cabeza de hogar no vive con una pareja o cónyuge, una realidad que contrasta con los hogares liderados por hombres, donde esa situación se presenta en menos de una tercera parte de los casos.

La tendencia coincide con otros cambios demográficos que se han acelerado en el país. Colombia cuenta con cerca de 18,9 millones de hogares y un tamaño promedio de apenas 2,82 personas por vivienda, una cifra que continúa disminuyendo año tras año. Al mismo tiempo, los hogares unipersonales ya representan el 20,2% del total nacional, mientras que los monoparentales alcanzan el 24,3%.

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Aunque los hogares biparentales siguen siendo mayoría, con el 51,3%, su participación ha venido descendiendo gradualmente. En contraste, las estructuras familiares más pequeñas y diversas ganan terreno, reflejando cambios en las relaciones de pareja, las decisiones reproductivas y las dinámicas de convivencia.

Detrás de este fenómeno aparecen factores como separaciones, abandono paterno, relaciones inestables y cambios culturales que han modificado la estructura familiar durante las últimas décadas. Las cifras del DANE permiten dimensionar el alcance de esta transformación. En departamentos como La Guajira, Chocó y Valle del Cauca, más de la mitad de los hogares tienen una mujer como cabeza de familia, lo que evidencia que ya no se trata de una situación excepcional sino de una característica cada vez más común en distintas regiones del país.

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