Hagamos un poco de historia para llegar a lo que hoy tiene la mujer como derechos políticos. Varios intentos hubo en Colombia para reconocérselos. Recuerda la historia que en 1933 los congresistas conservadores Augusto Ramírez Moreno, Joaquín Estrada Monsalve y Antonio Álvarez Restrepo presentaron un proyecto de acto legislativo reformatorio de la Constitución (la de 1886) por el cual se concedía el voto a la mujer.

Se apartaban nuevamente de la inverecundia y anatemas del amo y señor del conservatismo, Laureano Gómez. Querían demostrar que en la defensa de los derechos de la mujer, no todos los conservadores podían ser tachados de retardatarios. Lamentablemente, por falta de mayorías el proyecto se hundió.

Años más tarde, cuando asomaba en 1946 el gobierno conservador de Ospina Pérez, el “leopardo” Augusto Ramírez Moreno volvió a insistir en su proyecto para reconocer a plenitud los derechos ciudadanos de la mujer. Pero ese proyecto también naufragó.

Algunos liberales, como Germán Zea acompañaron a Ramírez Moreno. Pero no los conservadores ultramontanos y los liberales de derecha. Posiblemente estaban influenciados por algunos mitrados que cuidaban de toda contaminación política su rebaño femenino y se atemorizaban de ver a la mujer subida en un balcón arengando a las multitudes en busca de votos para llegar a las corporaciones públicas.

En julio de 1949, vísperas de que Ospina Pérez cerrara el Congreso, algunos liberales volvieron a insistir en la aprobación del voto femenino. Además, quizá como reacción contra la Iglesia por su abierta militancia conservadora, en el proyecto prohibían el voto al clero. Tampoco prosperó este acto legislativo. Faldas y hábitos talares no podían acercarse a las pecaminosas urnas. Se sumaba esta frustración a la serie de intentos malogrados que seguían durmiendo un sueño eterno en los anaqueles del Congreso.

Mas como no hay deuda que no se pague ni plazo que no se venza, el momento de la mujer para elegir y ser elegida, se iba acercando. Ya el siglo XX se iba partiendo. La mujer veía cómo se agotaban sus tiempos de emprender nuevas luchas y esfuerzos por alcanzar plenamente sus derechos de ciudadanía.

No aceptaba ni se conformaba con simples concesiones que no iban más allá de saludos a la bandera, sin darles la posibilidad de asomarse a la democracia como elemento activo del sistema. Jorge Eliécer Gaitán, un año antes de su asesinato, defendía en la Convención Liberal de 1947 el concepto de que “la mujer debe tener igual categoría que el hombre ante el Estado”.