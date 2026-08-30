Otra mujer murió en Bogotá tras procedimiento estético: esto se sabe

Otra mujer murió en Bogotá luego de someterse a un procedimiento estético. La Secretaría Distrital de Salud informó que la paciente falleció en su vivienda, tres días después de practicarse una bichectomía en un establecimiento ubicado en la localidad de Antonio Nariño, en el sur de la ciudad.
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De acuerdo con la entidad, la emergencia fue reportada a las 5:21 a. m. de este domingo ante el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Mientras una ambulancia se desplazaba hacia el domicilio, personal médico brindó asistencia remota mediante video llamada para orientar maniobras de reanimación básica.
La tripulación médica llegó a la vivienda a las 5:48 a. m. y confirmó el fallecimiento de la mujer.
Las indagaciones preliminares establecieron que la paciente había sido sometida tres días antes a una bichectomía (procedimiento estético para extraer grasa de las mejillas) en un establecimiento estético. La Secretaría de Salud advirtió que el lugar no cuenta con autorización para realizar cirugías plásticas.