Mujer denuncia presunto hackeo tras viaje en taxi en Santa Marta: intentaron acceder a su Nequi

Lo que parecía ser un viaje de rutina en taxi terminó convirtiéndose en una experiencia que hoy genera preocupación en redes sociales. Una joven de Santa Marta denunció que, tras abordar un vehículo solicitado por aplicación, habría sido víctima de un presunto fraude digital que comprometió su línea telefónica, su cuenta de WhatsApp y el acceso a servicios financieros asociados a su número celular.
La mujer relató su experiencia a través de un video publicado en redes sociales, donde aseguró que todo ocurrió luego de salir de una cena con amigas en el sector de Arrecifes. Según explicó, pidió un taxi para regresar a su vivienda en Gaira y durante el recorrido no notó nada extraño, salvo una parada que realizó el conductor para recibir un paquete.
Fue en ese momento cuando comenzó a presentar problemas con su teléfono móvil. “Me quedé sin servicio”, contó la joven, quien inicialmente pensó que se trataba de las fallas de energía y conectividad registradas ese día en distintos sectores de la ciudad.