Cárcel para mujer por presuntamente abusar de su hija de 6 años en Cali

Una mujer recibió medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, tras ser procesada por la Fiscalía General de la Nación por presuntamente someter a vejámenes sexuales a su hija menor de edad en hechos registrados en Cali (Valle del Cauca).

La investigación determinó que la procesada al parecer abusó de su hija de 6 años en varias oportunidades entre 2024 y junio de 2025 en su lugar de residencia. Las autoridades fueron alertadas por el padre de la víctima, quien encontró en un celular material explícito en el que la niña era agredida por su mamá.

En dispositivos electrónicos incautados se identificaron más de 10 archivos fílmicos, evidenciándose al menos 13 grabaciones que registraron los abusos sufridos por la menor de manera reiterada. Este material habría sido comercializado.

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna) de Cali le imputó los cargos de actos sexuales con menor de 14 años agravado y pornografía con persona menor de 18 años. En audiencias concentradas, la procesada no aceptó los cargos, resultando en la medida de aseguramiento ordenada por un juez.