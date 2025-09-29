Tres turistas de Medellín murieron tras accidente en playa de Bahía Solano, Chocó

Una tragedia se presentó este lunes, 29 de septiembre, en una de las playas del corregimiento de El Valle, en Bahía Solano, Chocó. El incidente ocurrió específicamente en la playa El Almejal y deja, hasta el momento, tres personas fallecidas y una cuarta desaparecida.

Los tres fallecidos fueron identificados como Edinson Palacios Mosquera, Nicolás Fernández y Ana María Salazar. De acuerdo con las autoridades, estas personas eran turistas procedentes de la ciudad de Medellín.

La cuarta persona desaparecida sería un trabajador de una cabaña que intentó socorrer a los turistas al percatarse de que se estaban ahogando.

Uno de los primeros en pronunciarse sobre este hecho fue el alcalde de Bahía Solano, Leonel Valencia Pinilla, quien emitió varios comunicados y un video informando sobre los detalles del incidente.