Defensa del colegio rechaza imputación a rectora por muerte de menor Valeria Afanador

La defensa del Gimnasio Campestre Los Laureles desestimó, tanto jurídica como fácticamente, la solicitud elevada por los abogados de la familia de la menor Valeria Afanador para imputar cargos a la rectora de la institución por la muerte de la estudiante.
Según la defensa, el plantel cumplía con los protocolos de seguridad verificados por las autoridades competentes y la directiva no tenía bajo su responsabilidad directa la vigilancia operativa de los alumnos durante los espacios de recreación.
La postura del colegio surgió tras la petición formal radicada ante la Fiscalía por Julián Quintana, abogado de las víctimas. La familia solicitó vincular penalmente a la rectora, Sonia Ochoa Ochoa, así como a los docentes Emely Viviana Fuentes Hernández y Diego Orlando Pinzón Perilla, al considerar que existieron omisiones en el cuidado de la niña de 10 años, quien desapareció del colegio el pasado 12 de agosto y fue hallada muerta 17 días después en el municipio de Cajicá.