Niños con hemofilia, como Kevin Arley, sí pueden montar en bicicleta, asegura pediatra, desmintiendo la versión de Petro

El caso de Kevin Arley Acosta Pico, el niño de siete años que murió esperando que Nueva EPS le proporcionara el tratamiento para su diagnóstico de hemofilia A severa, ha sido el reflejo, en las últimas horas, de la profundidad de la crisis del sistema de salud que se está llevando por delante a decenas de pacientes que fallecen esperando sus medicamentos.
El menor fue trasladado a un centro médico en La Plata, Huila, tras sufrir un accidente montando en bicicleta. Luego de tres días de atención en ese centro asistencial, fue trasladado a Bogotá, al hospital La Misericordia, donde finalmente murió este fin de semana.
Kevin Arley padecía hemofilia A severa que, como explica Diego Gill, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, es “un sangrado, como uno cerebral, puede progresar de manera muy rápida. La continuidad del tratamiento no es opcional, es obligatoria. Si no se garantiza el suministro oportuno del factor y el seguimiento especializado, el desenlace puede ser fatal”.