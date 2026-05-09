Colombia despide a Germán Vargas Lleras: lugar, fechas y horarios de la velación

El exvicepresidente de Colombia Germán Vargas Lleras será velado este fin de semana en el Palacio San Carlos, en Bogotá, luego de que su familia confirmara los detalles de las honras fúnebres a través de un comunicado publicado en la red social X por Cambio Radical, pocas horas después de conocerse la noticia de su fallecimiento. El dirigente político falleció el día de ayer, viernes 8 de mayo, a los 64 años, tras enfrentar durante varios años un tumor cerebral que deterioró progresivamente su estado de salud. En los últimos meses había recibido tratamiento médico especializado tanto en Estados Unidos como en Bogotá, mientras se alejaba poco a poco de la vida pública y de sus aspiraciones de volver a competir por la Presidencia en las elecciones de 2026. Entérese: Germán Vargas Lleras, las veces que la muerte lo rondó Según la invitación oficial publicada por sus allegados, la velación tendrá lugar en el Salón Bolívar del Palacio San Carlos, una de las edificaciones históricas más emblemáticas de la capital y actual sede protocolaria de la Cancillería colombiana. El homenaje se desarrollará durante dos jornadas abiertas para familiares, amigos, dirigentes políticos y ciudadanos que quieran despedirse del exvicepresidente.

Horarios y lugar de la velación de Germán Vargas Lleras

La familia informó que el ingreso estará habilitado el sábado 9 de mayo entre las 3:00 p. m. y las 7:00 p. m., mientras que el domingo 10 de mayo las exequias continuarán desde las 10:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. En la imagen compartida en X aparece una cruz en la parte superior y el mensaje, “La familia invita a la velación de Germán Vargas Lleras”.

Invitación difundida por el partido Cambio Radical con los horarios y lugar de la velación de Germán Vargas Lleras, en Bogotá. Foto: tomada de X

La muerte de Vargas Lleras fue confirmada previamente por la Fundación Santa Fe de Bogotá, institución que emitió un comunicado oficial también a través de X. “La Fundación Santa Fe de Bogotá lamenta profundamente el fallecimiento del doctor Germán Vargas Lleras, quien durante las últimas semanas se encontraba bajo nuestro cuidado clínico en atención domiciliaria”, señaló la entidad médica. Le puede interesar: Petro lamenta muerte de Vargas Lleras: “se comportó como un gladiador”, y otras reacciones de políticos En el mismo mensaje, la clínica agregó que “esta comunicación se emite de común acuerdo con su familia, a quienes expresamos toda nuestra solidaridad y acompañamiento en este momento de dolor”, y extendió “una voz de condolencia y respeto” a sus seres queridos y allegados.

Nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo y cercano en sus inicios al movimiento liderado por Luis Carlos Galán, Vargas Lleras fue considerado durante décadas uno de los políticos con mayor peso electoral y administrativo del país. Su fallecimiento ha generado múltiples reacciones de condolencia en distintos sectores políticos y sociales de Colombia.

A lo largo de su trayectoria, Germán Vargas Lleras se convirtió en una de las figuras más determinantes de la política colombiana contemporánea. Fue vicepresidente de la República entre 2014 y 2017 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, periodo en el que asumió un papel protagónico en la ejecución de megaproyectos de infraestructura y programas de vivienda. Siga leyendo: Falleció Germán Vargas Lleras: el vicepresidente y estadista que esquivó la muerte varias veces

También ocupó los cargos de ministro del Interior, ministro de Vivienda y senador durante cuatro periodos consecutivos. Desde el partido Cambio Radical, colectividad que ayudó a consolidar, construyó una carrera marcada por su capacidad de ejecución, su estilo fuerte en el debate y una influencia que trascendió varios gobiernos.

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