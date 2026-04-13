Encontraron a los dos adultos y cinco menores de edad que se perdieron en Monserrate por más de 20 horas: ¿qué pasó?

Siete personas: dos adultos y cinco menores de edad fueron buscados por tierra y aire en los cerros orientales de la ciudad de Bogotá, específicamente en los alrededores de la emblemática montaña de Monserrate, durante 21 horas. A las 8:00 a.m. las autoridades confirmaron que los encontraron con vida.

La denuncia de su desaparición la hizo uno de los padres de uno de los adolescentes del grupo. Según su relato, recibió una llamada a las 11:00 a.m. por parte de uno de los extraviados, quien le dijo que se iban a dirigir a un sector conocido como “Cascadas”. Ahí les perdió el rastro.

“Es la primera vez que vienen, son un grupo de barrio, tienen una amistad por la Junta de Acción Comunal y es la primera vez que venían a Monserrate solos”, dijo el padre a Noticias RCN.

El denunciante agregó que, antes de perderlos, la última locación que conoció de su familia es que estaban justo en frente del templo de Monserrate. Las autoridades comenzaron los operativos de búsqueda apenas recibieron el llamado de auxilio.

Casi un día después, todo dio frutos. El cuerpo de bomberos de Bogotá anunció: “Buenas noticias. Las siete personas que se encontraban desaparecidas ya fueron encontradas y están siendo bajadas desde la parte alta del cerro”.