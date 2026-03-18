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Radicaron moción de censura contra MinSalud con 23 firmas; Petro defendió a Jaramillo

La iniciativa busca establecer la responsabilidad del funcionario en el deterioro de la entrega de medicamentos y la capacidad de respuesta del sistema.

  • En el documento se justifica que la moción de censura se radicó por “hechos relacionados directamente con el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales”. Foto: Colprensa.
    En el documento se justifica que la moción de censura se radicó por “hechos relacionados directamente con el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales”. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 3 horas
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En medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud, 23 congresistas radicaron una moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el deterioro que vive el país en la entrega de medicamentos y en la capacidad de respuesta del sistema.

En el documento presentado ante el Legislativo, se advirtió que esta situación no correspondería a un hecho aislado, sino que evidenciaría un problema estructural de mayor magnitud, que estaría afectando directamente el derecho a la salud en el país.

Específicamente, en el documento se lee que la solicitud se fundamenta en “hechos relacionados directamente con el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales como jefe de la cartera de Salud y Protección Social, particularmente en lo concerniente a la dirección, orientación y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la garantía del derecho fundamental a la salud y la adopción de medidas frente a la actual situación del sector”.

Aumento de acciones de tutela

El documento señala que ha habido un incremento significativo de acciones de tutela relacionadas con la negación o entrega inoportuna de medicamentos y servicios de salud.

Y que, especialmente, está en manos del ministro de Salud y es él quien “tiene la responsabilidad de formular políticas, hacer seguimiento a su implementación y controlar el adecuado funcionamiento del sistema”.

El aumento sostenido de tutelas es el ejemplo de que dichas funciones “no han sido ejercidas con la eficacia que exige el ordenamiento constitucional”.

Crisis en la entrega de medicamentos

Sobre el tema de la crisis de la entrega de medicamentos, el documento establece que se han multiplicado las interrupciones en la atención de pacientes con patologías crónicas, quienes denuncian un represamiento crítico en la dispensación de fármacos esenciales y demoras reiteradas en la asignación de citas con especialistas.

La situación no es solo administrativa; tiene un rostro humano alarmante. Las fallas en la logística de distribución han generado protestas ciudadanas y denuncias públicas de pacientes con enfermedades de alto costo.

Instituciones defensoras de derechos humanos han emitido alertas sobre el peligro que enfrentan quienes, por falta de gestión, han visto suspendidos sus esquemas de tratamiento de manera injustificada.

En cuanto a la radicación de esta moción de censura, el presidente Gustavo Petro mostró su rechazo en un mensaje que compartió a través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter).

“Que tal censurar al ministro que redujo a la mitad la mortalidad infantil en Colombia. Pasará a la historia”, escribió.

Lea también: Policía de Colombia y México capturaron a alias Lobo Menor, uno de los asesinos más peligrosos del mundo

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