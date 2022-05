En esta ocasión, el Tribunal retomó el argumento de la Fiscalía y la responsabilizó por su rol de madre “(...) en la medida que la necesidad de cumplir una extensa laboral no le imposibilitaba vigilar qué hacían sus hijos en especial Elder Julian, por los menos en los momentos en que compartía con ellos, bien cuando regresaba a su residencia luego del trabajo o los días martes o miércoles que descansaba”.

No obstante, la sentencia pasó a una revisión de rutina por parte de la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, quien decidió en segunda instancia revocar la anterior decisión el 24 de julio en 2014 declarando como viable la extinción de dominio.

Finalmente, ese tribunal declaró en 2014 que la extinción de dominio no tenía lugar y que se debían proteger los derechos de esa familia.

Así mismo, el tribunal criticó el hecho de que la Fiscalía le atribuyera la negligencia por precisamente estar trabajando y no cumplir con “su función social y ecológica que le es inherente para con su propiedad, y así mismo, con respecto al cuidado de sus hijos”.

Estando allí, el juez sentenció que Miriam no tenía culpa sobre ese delito porque no sabía de la existencia de esos 421 gramos de marihuana ni que su hijo los consumía. Así mismo, el fallo argumentó que Castaño Quintero, como madre, debía pasar “largas y extenuantes jornadas de trabajo para sostener a sus hijos” lo que le hubiera impedido estar pendiente de las cosas que sus hijos, mayores de edad, hacían en el inmueble.

Estando en ese punto y con una orden de desalojo para el pasado 10 de mayo, el caso fue conocido por los abogados de la Comisión Colombiana de Juristas, quienes lo estudiaron y lo refutaron con la mencionada tutela que alega tres puntos claves.

El primero de ellos es la condición vulnerable de Miriam. Es una madre cabeza de hogar que tiene bajo su responsabilidad completa a Jonatan Toro Castaño, un hijo con discapacidad física y cognitiva del 77,67 % con evaluación médica certificada.

Y el segundo es que, según la tutela, “el operador jurídico sustentó su decisión con argumentos basados en prejuicios y estereotipos de género, acentuó los patrones socioculturales sobre el deber ser de la mujer y sus roles tradicionales, reforzó con sus conclusiones las discriminaciones históricas y condiciones especiales de vulnerabilidad y desigualdad de las mujeres como Miriam, determinando que su función social como mujer es ser madre y cuidadora”.

Así las cosas, EL COLOMBIANO tuvo acceso a todos los documentos que sustentaron la tutela, incluido el más reciente del caso que tiene que ver con la admisión de ese mecanismo por parte de la Corte Suprema de Justicia, quien encontró razones suficientes para evaluar la tutela que, en este caso, demanda a la Sala De Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá y la Sociedad de Activos Especiales.

Por ahora, la familia Castaño deberá esperar la decisión de la alta Corte. “Ojalá no nos saquen de aquí. Necesitamos que entiendan que el error fue de mi hijo y no de toda la familia, él está muy arrepentido. No hay más a donde ir”, concluyó Luz Miriam Castaño.