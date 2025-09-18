Tras una semana, el Gobierno se echó para atrás en nombramiento de Gloria Perdomo como MinTIC y designa a Carina Murcia

La primera designación para el Ministerio de las TIC había recaído en Gloria Patricia Perdomo, cuyo nombramiento se anunció hace apenas una semana. Sin embargo, el Gobierno Nacional publicó este miércoles la hoja de vida de Yeimi Carina Murcia Yela como la nueva designada para el cargo.

La decisión representa un revés frente al anuncio de Gloria Patricia Perdomo, cuya hoja de vida se había publicado el 11 de septiembre. Este ajuste ocurre tras la salida de Julián Molina, quien dejó el cargo luego de que el Partido de La U no respaldara la candidatura de María Patricia Balanta para la Corte Constitucional.

El ajuste en el Ministerio TIC se suma a otros movimientos en el gabinete tras la elección de magistrado de la Corte Constitucional.

Y es que hay que recordar que esta decisión está vinculada con la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, quien superó a María Patricia Balanta, la aspirante que contaba con el apoyo del oficialismo. El Gobierno interpretó el resultado como un silencio en sus apoyos legislativos, lo que lo llevó a pedir la renuncia de ministros asociados a partidos que no respaldaron a Balanta.

En ese contexto salió Julián Molina, cuota política de La U, y se abrió la discusión sobre quién debía asumir la cartera de las TIC. La designación de Perdomo buscaba cubrir ese vacío, pero su nombramiento no se concretó.