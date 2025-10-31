x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

MinEducación investiga a la Universidad del Atlántico por presuntas irregularidades en la elección del rector

El ministro Daniel Rojas aseguró que la medida es con el fin de garantizar la protección de la comunidad educativa y rechaza la intervención violenta contra los estudiantes y cuerpo docente.

  • La Universidad del Atlántico entró en paro indefinido y estudiantes exigen renuncia del rector. FOTO: Colprensa y Universidad del Atlántico
    La Universidad del Atlántico entró en paro indefinido y estudiantes exigen renuncia del rector. FOTO: Colprensa y Universidad del Atlántico
  • MinEducación investigará la elección del nuevo rector, el abogado Leyton Barrios, tras denuncias por irregularidades. FOTO: Universidad del Atlántico
    MinEducación investigará la elección del nuevo rector, el abogado Leyton Barrios, tras denuncias por irregularidades. FOTO: Universidad del Atlántico
Colprensa
31 de octubre de 2025
bookmark

El Ministerio de Educación anunció este viernes 31 de octubre la apertura de un proceso sancionatorio contra la Universidad del Atlántico, tras recibir múltiples denuncias sobre presuntas irregularidades en la elección del rector.

Le puede interesar: Miembros de la Policía, en el ojo de la Procuraduría por presunto uso excesivo de la fuerza en protestas en la Universidad del Atlántico

Frente a esta situación, el jefe de la cartera de Educación, Daniel Rojas, confirmó que su despacho solicitó el acompañamiento de la Procuraduría para atender las denuncias de la comunidad universitaria.

“He trasladado al grupo sancionatorio de la Subdirección de Inspección y Vigilancia las denuncias recibidas sobre el proceso de elección del rector. De ese proceso nos hemos retirado tanto el delegado del Ministerio en la Junta Directiva de la Universidad como los consejeros y yo mismo”, afirmó Rojas.

El Ministerio también hizo un llamado urgente al cese de la violencia y al respeto por la vida y la integridad de los estudiantes y profesores.

“Pedimos que sea el diálogo la vía para resolver la situación. La fuerza pública no puede ser el camino frente a una comunidad que exige ser escuchada”, enfatizó el Ministro.

La elección del rector de la Universidad del Atlántico ha causado todo tipo de denuncias relacionadas con vicios de su proceso, durante la sesión de elección, cuatro de los nueve miembros del Consejo Superior se retiraron y manifestaron estar en desacuerdo con el proceso; además, han surgido dudas frente a la verificación de la información presentada por el candidato Leyton Barrios.

MinEducación investigará la elección del nuevo rector, el abogado Leyton Barrios, tras denuncias por irregularidades. FOTO: Universidad del Atlántico
MinEducación investigará la elección del nuevo rector, el abogado Leyton Barrios, tras denuncias por irregularidades. FOTO: Universidad del Atlántico

“Acompañaremos las acciones legales que la comunidad universitaria interponga, así como entablaremos diálogo directo para atender el pliego que presentó la asamblea multiestamentaria”, concluyó Rojas.

La elección de Barrios desembocó en un paro indefinido en ocho de las diez facultades de la Universidad, dejando grandes bloqueos y protestas que han impedido el desarrollo de las actividades educativas.

También le puede interesar: Tres integrantes de la Armada Nacional fueron capturados por facilitar el paso de narcolanchas en Nariño: recibían millonarias sumas de dinero

Temas recomendados

Investigación
Educación
Educación superior
Estudiantes
Política
Elecciones
Redes sociales
Virales
Ministerio de Educación
Universidad
Denuncias
Polémicas
Videos
Gobierno Nacional
Comunicado
Directivos
Irregularidades
Rector
Colombia
Atlántico
Daniel Rojas
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida